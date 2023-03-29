https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/podacha-vody-v-gagre-vosstanovlena-1044938008.html

Подача воды в Гагре восстановлена

Подача воды в Гагре восстановлена

Мотор и насос вышли из строя на станции "Репруа-2" в Гагре около десяти дней назад. 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T19:40+0300

2023-03-29T19:40+0300

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Подача воды в Гагре восстановлена, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гагрского водоканала Фома Агрба.Ранее Агрба сообщал, что мотор и насос вышли из строя на станции "Репруа-2" из-за плохого напряжения в электросети. Местные власти выделили около 1,3 миллиона рублей на их приобретение.По словам Агрба, все еще остается нерешенным вопрос подачи воды в селе Псахара Гагрского района. Там из-за низкого напряжения электричества вода подается нестабильно.Как уточнили в администрации Гагрского района, для жителей этой части города, которые оставались все эти дни без воды, была организована доставка питьевой воды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/polomku-na-nasosnoy-stantsii-v-gagre-ustranyat-v-blizhayshee-vremya-1044913351.html

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