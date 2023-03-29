https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/podacha-vody-v-gagre-vosstanovlena-1044938008.html
Подача воды в Гагре восстановлена
Подача воды в Гагре восстановлена
Мотор и насос вышли из строя на станции "Репруа-2" в Гагре около десяти дней назад. 29.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-29T19:40+0300
2023-03-29T19:40+0300
2023-03-29T19:40+0300
в абхазии
абхазия
новости
гагра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0f/1033214306_0:136:2601:1599_1920x0_80_0_0_33058ba673ee304fda1ee8f8652de129.jpg
СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Подача воды в Гагре восстановлена, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гагрского водоканала Фома Агрба.Ранее Агрба сообщал, что мотор и насос вышли из строя на станции "Репруа-2" из-за плохого напряжения в электросети. Местные власти выделили около 1,3 миллиона рублей на их приобретение.По словам Агрба, все еще остается нерешенным вопрос подачи воды в селе Псахара Гагрского района. Там из-за низкого напряжения электричества вода подается нестабильно.Как уточнили в администрации Гагрского района, для жителей этой части города, которые оставались все эти дни без воды, была организована доставка питьевой воды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/polomku-na-nasosnoy-stantsii-v-gagre-ustranyat-v-blizhayshee-vremya-1044913351.html
абхазия
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0f/1033214306_142:0:2457:1736_1920x0_80_0_0_b30d147b6b1502c952606cc06d67104d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, гагра
Подача воды в Гагре восстановлена
Мотор и насос вышли из строя на станции "Репруа-2" в Гагре около десяти дней назад.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Подача воды в Гагре восстановлена, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гагрского водоканала Фома Агрба.
"Сегодня мы установили купленный в Краснодаре мотор. Удалось запустить старый насос на станции, но уже на следующей неделе нам должны доставить новый насос. Те, у кого не было воды десять дней, наконец, ее получили", - отметил он.
Ранее Агрба сообщал, что мотор и насос вышли из строя на станции "Репруа-2" из-за плохого напряжения в электросети. Местные власти выделили около 1,3 миллиона рублей на их приобретение.
По словам Агрба, все еще остается нерешенным вопрос подачи воды в селе Псахара Гагрского района. Там из-за низкого напряжения электричества вода подается нестабильно.
Как уточнили в администрации Гагрского района, для жителей этой части города, которые оставались все эти дни без воды, была организована доставка питьевой воды.