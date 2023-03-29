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Поломку на насосной станции в Гагре устранят в ближайшее время
Поломку на насосной станции в Гагре устранят в ближайшее время
Устранить поломку на насосной станции №2, от которой поступает вода в часть Гагры, планируют к вечеру среды, 29 марта, если напряжение в сети будет... 29.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-29T12:09+0300
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Из-за низкого напряжения в электросети вышли из строя мотор и насос на станции "Репруа-2", устранить поломку планируют сегодня. Об этом Sputnik рассказал начальник Гагрского водоканала Фома Агрба."После остановки перетока электроэнергии из России у нас взорвался мотор на станции и испортился насос. Их найти непросто. Пришлось покупать в Краснодаре. Сегодня доставили мотор и будем его подключать. Также в течение недели должны привезти новый насос", – уточнил он.По словам Агрба, к сегодняшнему вечеру специалисты установят новый мотор и пустят воду."Надеемся, что качество электроэнергии позволит нам это сделать. Очень низкое напряжение. Из-за этого жители села Псахара тоже остаются без воды – моторы не тянут. Как только напряжение поднимается, пускаем там воду", – рассказал он.На приобретение мотора для станции из бюджета Гагрского района выделили около 700 тысяч рублей и еще примерно 600 тысяч рублей на покупку нового насоса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/izmenen-grafik-otklyucheniya-elektroenergii-v-abkhazii-1044831422.html
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Поломку на насосной станции в Гагре устранят в ближайшее время
12:09 29.03.2023 (обновлено: 13:24 29.03.2023)
Устранить поломку на насосной станции №2, от которой поступает вода в часть Гагры, планируют к вечеру среды, 29 марта, если напряжение в сети будет достаточным.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Из-за низкого напряжения в электросети вышли из строя мотор и насос на станции "Репруа-2", устранить поломку планируют сегодня. Об этом Sputnik рассказал начальник Гагрского водоканала Фома Агрба.
По его словам, в течение более десяти дней без подачи воды остаются жители одного из районов города – от старой Гагры до средней школы №2.
"После остановки перетока электроэнергии из России у нас взорвался мотор на станции и испортился насос. Их найти непросто. Пришлось покупать в Краснодаре. Сегодня доставили мотор и будем его подключать. Также в течение недели должны привезти новый насос", – уточнил он.
По словам Агрба, к сегодняшнему вечеру специалисты установят новый мотор и пустят воду.
"Надеемся, что качество электроэнергии позволит нам это сделать. Очень низкое напряжение. Из-за этого жители села Псахара тоже остаются без воды – моторы не тянут. Как только напряжение поднимается, пускаем там воду", – рассказал он.
На приобретение мотора для станции из бюджета Гагрского района выделили около 700 тысяч рублей и еще примерно 600 тысяч рублей на покупку нового насоса.