https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-30-marta-1044937321.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 марта

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 марта

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта. 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T18:50+0300

2023-03-29T18:50+0300

2023-03-29T18:50+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0f/1041532275_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a2ad94b0a79da345343f03fd32adc169.jpg

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. В четверг, 30 марта, в Абхазии ожидается облачная, временами дождь разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами преимущественно в предгорных и горных районах ожидается дождь с мокрым снегом, ночью и утром густой туман, в горах снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии