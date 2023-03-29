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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 марта
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 марта
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта. 29.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-29T18:50+0300
2023-03-29T18:50+0300
2023-03-29T18:50+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. В четверг, 30 марта, в Абхазии ожидается облачная, временами дождь разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами преимущественно в предгорных и горных районах ожидается дождь с мокрым снегом, ночью и утром густой туман, в горах снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 марта
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik. В четверг, 30 марта, в Абхазии ожидается облачная, временами дождь разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами преимущественно в предгорных и горных районах ожидается дождь с мокрым снегом, ночью и утром густой туман, в горах снег.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.