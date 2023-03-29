https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/xxii-konkurs-molodye-golosa-proydet-v-abkhazii-1044906067.html

XXII конкурс "Молодые голоса" пройдет в Абхазии

XXII конкурс "Молодые голоса" пройдет в Абхазии

Цель конкурса - содействие развитию абхазской эстрадной песни, а также выявление талантливых молодых исполнителей и их продвижение. 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T09:00+0300

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. XXII конкурс исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса" пройдет в Абхазской госфилармонии 29 и 30 марта, сообщает Республиканский центр народного творчества имени Ивана Кортуа.29 марта выступят участники до 10 лет, 30 марта - старше 10 лет. Начало концертов - в 18:30.Их выступления будет оценивать жюри, в состав которого войдут известные композиторы и квалифицированные специалисты по вокалу.Победителей наградят грамотами и дипломами I, II и III степени, а также памятными подарками или медалями. Самые лучшие из исполнителей в дальнейшем смогут представлять Абхазию на международных конкурсах и фестивалях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/yunye-talanty-muzykalnyy-konkurs-molodye-golosa-v-sukhume-1038286072.html

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