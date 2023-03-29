Звезды начали падать: второй концерт Apsny-Star

В отличие от первого, "вводного" концерта, в этот раз не обошлось без потерь – по итогам баллов, выставленных жюри, в каждой команде появлялось два претендента на вылет. Дело было за наставником – как бы ни хотелось, нужно было сделать сложный выбор и решить, кто покидает проект. Так, по итогам концерта, Aspny-Star продолжится без Эланы Кварчия из команды Ильды Кучуберия, Анри Лакашия из команды Фаи Мархолия и Амины Джарсалия из команды Саиды Агрба.Подробнее о том, как прошел концерт, кто судил выступления и какие участники получили максимальное количество баллов, читайте в материале Sputnik.
28 марта в Абхазской госфилармонии прошел второй концерт музыкального проекта Apsny-Star.
В отличие от первого, "вводного" концерта, в этот раз не обошлось без потерь – по итогам баллов, выставленных жюри, в каждой команде появлялось два претендента на вылет.
Дело было за наставником – как бы ни хотелось, нужно было сделать сложный выбор и решить, кто покидает проект. Так, по итогам концерта, Aspny-Star продолжится без Эланы Кварчия из команды Ильды Кучуберия, Анри Лакашия из команды Фаи Мархолия и Амины Джарсалия из команды Саиды Агрба.
Подробнее о том, как прошел концерт, кто судил выступления и какие участники получили максимальное количество баллов, читайте в материале Sputnik.