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https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/zvezdy-nachali-padat-vtoroy-kontsert-apsny-star-1044911554.html
Звезды начали падать: второй концерт Apsny-Star
Звезды начали падать: второй концерт Apsny-Star
28 марта в Абхазской госфилармонии прошел второй концерт музыкального проекта Apsny-Star. 29.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-29T13:37+0300
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В отличие от первого, "вводного" концерта, в этот раз не обошлось без потерь – по итогам баллов, выставленных жюри, в каждой команде появлялось два претендента на вылет. Дело было за наставником – как бы ни хотелось, нужно было сделать сложный выбор и решить, кто покидает проект. Так, по итогам концерта, Aspny-Star продолжится без Эланы Кварчия из команды Ильды Кучуберия, Анри Лакашия из команды Фаи Мархолия и Амины Джарсалия из команды Саиды Агрба.Подробнее о том, как прошел концерт, кто судил выступления и какие участники получили максимальное количество баллов, читайте в материале Sputnik.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Звезды начали падать: второй концерт Apsny-Star

13:37 29.03.2023 (обновлено: 13:46 29.03.2023)
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28 марта в Абхазской госфилармонии прошел второй концерт музыкального проекта Apsny-Star.
В отличие от первого, "вводного" концерта, в этот раз не обошлось без потерь – по итогам баллов, выставленных жюри, в каждой команде появлялось два претендента на вылет.
Дело было за наставником – как бы ни хотелось, нужно было сделать сложный выбор и решить, кто покидает проект. Так, по итогам концерта, Aspny-Star продолжится без Эланы Кварчия из команды Ильды Кучуберия, Анри Лакашия из команды Фаи Мархолия и Амины Джарсалия из команды Саиды Агрба.
Подробнее о том, как прошел концерт, кто судил выступления и какие участники получили максимальное количество баллов, читайте в материале Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй концерт "Apsny-Star” прошел в Абхазской госфилармонии 28 марта.

Второй концерт &quot;Apsny-Star” прошел в Абхазской госфилармонии 28 марта. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй концерт "Apsny-Star” прошел в Абхазской госфилармонии 28 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На этот раз оценки жюри имели значение, так как влияли на то, кто покинет проект.

На этот раз оценки жюри имели значение, так как влияли на то, кто покинет проект. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На этот раз оценки жюри имели значение, так как влияли на то, кто покинет проект.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые участники превращали свое выступление в настоящий показ мод...

Некоторые участники превращали свое выступление в настоящий показ мод... - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые участники превращали свое выступление в настоящий показ мод...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...а некоторые наряжались скромно, делая ставку на вокальные данные.

...а некоторые наряжались скромно, делая ставку на вокальные данные. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

...а некоторые наряжались скромно, делая ставку на вокальные данные.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо жюри, каждую ошибку и успех исполнителей ловили внимательные наставники.

Помимо жюри, каждую ошибку и успех исполнителей ловили внимательные наставники. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо жюри, каждую ошибку и успех исполнителей ловили внимательные наставники.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конкурсантка Миранда Мархолия добавила в свое выступление немного огня, представ в образе птицы феникс.

Конкурсантка Миранда Мархолия добавила в свое выступление немного огня, представ в образе птицы феникс. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конкурсантка Миранда Мархолия добавила в свое выступление немного огня, представ в образе птицы феникс.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зал был полон – зрители не стеснялись выражать свою симпатию тому или иному артисту.

Зал был полон – зрители не стеснялись выражать свою симпатию тому или иному артисту. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зал был полон – зрители не стеснялись выражать свою симпатию тому или иному артисту.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Алан Бесланипа едва не покинул проект, но остался по решению наставника.

Алан Бесланипа едва не покинул проект, но остался по решению наставника. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Алан Бесланипа едва не покинул проект, но остался по решению наставника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А Виктория Лабия, наоборот, – получила максимальный балл от жюри за исполнение песни "Human".

А Виктория Лабия, наоборот, – получила максимальный балл от жюри за исполнение песни &quot;Human&quot;. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

А Виктория Лабия, наоборот, – получила максимальный балл от жюри за исполнение песни "Human".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наставники не скрывали своих эмоций.

Наставники не скрывали своих эмоций. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наставники не скрывали своих эмоций.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо отличного вокала, некоторые участники радовали зрителей игрой на музыкальных инструментах.

Помимо отличного вокала, некоторые участники радовали зрителей игрой на музыкальных инструментах. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо отличного вокала, некоторые участники радовали зрителей игрой на музыкальных инструментах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

И зрители активно поддерживали каждое выступление, не оставляя ни одного молодого артиста незамеченным.

И зрители активно поддерживали каждое выступление, не оставляя ни одного молодого артиста незамеченным. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

И зрители активно поддерживали каждое выступление, не оставляя ни одного молодого артиста незамеченным.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующий концерт проекта пройдет через месяц.

Следующий концерт проекта пройдет через месяц. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующий концерт проекта пройдет через месяц.

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