https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/zvezdy-nachali-padat-vtoroy-kontsert-apsny-star-1044911554.html

Звезды начали падать: второй концерт Apsny-Star

Звезды начали падать: второй концерт Apsny-Star

28 марта в Абхазской госфилармонии прошел второй концерт музыкального проекта Apsny-Star. 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T13:37+0300

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В отличие от первого, "вводного" концерта, в этот раз не обошлось без потерь – по итогам баллов, выставленных жюри, в каждой команде появлялось два претендента на вылет. Дело было за наставником – как бы ни хотелось, нужно было сделать сложный выбор и решить, кто покидает проект. Так, по итогам концерта, Aspny-Star продолжится без Эланы Кварчия из команды Ильды Кучуберия, Анри Лакашия из команды Фаи Мархолия и Амины Джарсалия из команды Саиды Агрба.Подробнее о том, как прошел концерт, кто судил выступления и какие участники получили максимальное количество баллов, читайте в материале Sputnik.

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