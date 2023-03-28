https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/pervye-poteri-vtoroy-kontsert-apsny-star-proshel-v-gosfilarmonii-1044905052.html

Первые потери: второй концерт "Apsny-Star” прошел в Госфилармонии

Первые потери: второй концерт "Apsny-Star” прошел в Госфилармонии

Всего в течение года в рамках музыкального проекта запланировано 12 концертов, они будут проходить раз в месяц. 28.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-28T22:17+0300

2023-03-28T22:17+0300

2023-03-28T22:17+0300

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Второй концерт музыкального проекта “Apsny- Star” прошёл в Абхазской госфилармонии в Сухуме во вторник, 28 марта. По правилам проекта, выступление участников оценивали члены жюри - музыкальный продюсер шоу Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Абхазской государственной капеллы Алхас Ферзба и приглашённый судья, в роли которого на втором концерте выступил Руслан Шакая. Согласно правилам, двое участников из каждой команды, которые набрали наименьшее количество баллов, были номинированы на вылет. Кто из них останется в проекте, решал наставник. Но если наставник из другой команды изъявлял желание спасти выбывшего артиста, он мог дать ему еще один шанс в своей команде.Первой выступила команда Саиды Агрба, в которой наименьшее количество баллов набрали Шахан Сиргинава и Амина Джарсалия. По решению наставника, команду покинула Амина Джарсалия. Наименьшее количество баллов в команде Ильды Кучуберия набрали Астамур Вартанов и Элана Кварчия. В проекте остался Астамур Вартанов. Последними выступила команда Фаи Мархолия. Претендентами на выбывание стали Алан Беслан-ипа и Анри Лакашия, и, по решению наставника, шоу покинул Анри Лакашия.Максимальное количество баллов за концерт набрали София Мяукина и Виктория Лабия из команды Фаи Мархолия, а такжеМиранда Мархолия из команды Саиды Агрба. Судьи, каждый из которых оценивал выступления по десятибалльной шкале, дали им по 40 баллов. Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год пройдет 12 концертов, они будут проходить раз в месяц. Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/voskhozhdenie-zvezd-kontsert-muzykalnogo-shou-apsny-star-1044384845.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/pervyy-kontsert-muzykalnogo-proekta--apsny-star-proshel-v-abkhazii-1044376643.html

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