https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/blagotvoritelnyy-vecher-v-podderzhku-kiaraz-sobral-bolee-570-000-rubley-----1044964573.html
Благотворительный вечер в поддержку "Киараз" собрал более 570 000 рублей
Благотворительный вечер в поддержку "Киараз" собрал более 570 000 рублей
Благотворительный вечер в поддержку фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра прошел в Сухуме в среду, 29 марта. 30.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-30T21:57+0300
2023-03-30T21:57+0300
2023-03-30T21:57+0300
в абхазии
благотворительный фонд "киараз"
благотворительность
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1d/1044940041_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d01b9ba93198d239248740d0a1ee6ddc.jpg
СУХУМ, 30 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительный вечер в поддержку благотворительного фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра "ОДЮ" собрал 573 600 рублей. Из собранной суммы 105 000 рублей будут переданы на нужды реабилитационного центра в Очамчыре, остаток средств направят на проект "Киараза" в помощь детям ограниченными возможностями здоровья. Благотворительный вечер был направлен на сбор средств для поддержки детей с нарушениями развития, детей без определенного диагноза, которые нуждаются в помощи различных специалистов.Реализация проекта будет состоять из нескольких этапов- привлечение специалистов для ранней диагностики нарушений в развитии, коррекционные работы для детей с задержками развития и оказание адресной помощи детям с сильным отставанием от школьной программы. Для работы фонд будет привлекать психологов, нейропсихологов, дефектологов, логопедов, массажистов. Для сбора средств на вечере был проведен аукцион, где разыгрывались картины и работы художников и мастеров из Абхазии. Также была организована лотерея, победители которой получали сертификаты на оказание различных услуг или покупку товаров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/blagotvoritelnyy-vecher-v-podderzhku-fonda-kiaraz-proshel-v-sukhume-1044944516.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1d/1044940041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_264dba93b9631cdd06d74fb28f48763b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
благотворительный фонд "киараз", благотворительность, абхазия
благотворительный фонд "киараз", благотворительность, абхазия
Благотворительный вечер в поддержку "Киараз" собрал более 570 000 рублей
Благотворительный вечер в поддержку фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра прошел в Сухуме в среду, 29 марта.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительный вечер в поддержку благотворительного фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра "ОДЮ" собрал 573 600 рублей.
Из собранной суммы 105 000 рублей будут переданы на нужды реабилитационного центра в Очамчыре, остаток средств направят на проект "Киараза" в помощь детям ограниченными возможностями здоровья.
"Киараз" сможет начать реализацию первого этапа своего социального проекта. Так как основной вид сбора, аукцион, был организован для этой программы. Чтобы оперативно решить текущую проблему "ОДЮ", к сожалению, собранных денег будет недостаточно, и мы планируем в ближайшие дни ознакомить как можно больше людей с его работой, осветить текущую проблему и, конечно же, продолжить сбор для детей центра", - сказала организатор акции Светлана Габуния.
Благотворительный вечер был направлен на сбор средств для поддержки детей с нарушениями развития, детей без определенного диагноза, которые нуждаются в помощи различных специалистов.
Реализация проекта будет состоять из нескольких этапов- привлечение специалистов для ранней диагностики нарушений в развитии, коррекционные работы для детей с задержками развития и оказание адресной помощи детям с сильным отставанием от школьной программы. Для работы фонд будет привлекать психологов, нейропсихологов, дефектологов, логопедов, массажистов.
Для сбора средств на вечере был проведен аукцион, где разыгрывались картины и работы художников и мастеров из Абхазии. Также была организована лотерея, победители которой получали сертификаты на оказание различных услуг или покупку товаров.