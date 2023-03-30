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Благотворительный вечер в поддержку "Киараз" собрал более 570 000 рублей

Благотворительный вечер в поддержку "Киараз" собрал более 570 000 рублей

Благотворительный вечер в поддержку фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра прошел в Сухуме в среду, 29 марта. 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T21:57+0300

2023-03-30T21:57+0300

2023-03-30T21:57+0300

в абхазии

благотворительный фонд "киараз"

благотворительность

абхазия

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительный вечер в поддержку благотворительного фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра "ОДЮ" собрал 573 600 рублей. Из собранной суммы 105 000 рублей будут переданы на нужды реабилитационного центра в Очамчыре, остаток средств направят на проект "Киараза" в помощь детям ограниченными возможностями здоровья. Благотворительный вечер был направлен на сбор средств для поддержки детей с нарушениями развития, детей без определенного диагноза, которые нуждаются в помощи различных специалистов.Реализация проекта будет состоять из нескольких этапов- привлечение специалистов для ранней диагностики нарушений в развитии, коррекционные работы для детей с задержками развития и оказание адресной помощи детям с сильным отставанием от школьной программы. Для работы фонд будет привлекать психологов, нейропсихологов, дефектологов, логопедов, массажистов. Для сбора средств на вечере был проведен аукцион, где разыгрывались картины и работы художников и мастеров из Абхазии. Также была организована лотерея, победители которой получали сертификаты на оказание различных услуг или покупку товаров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/blagotvoritelnyy-vecher-v-podderzhku-fonda-kiaraz-proshel-v-sukhume-1044944516.html

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благотворительный фонд "киараз", благотворительность, абхазия