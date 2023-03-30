https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/glava-bashkortostana-pribyl-s-ofitsialnym-vizitom-v-abkhaziyu-1044961452.html

Глава Башкортостана прибыл с официальным визитом в Абхазию

Глава Башкортостана прибыл с официальным визитом в Абхазию

Официальный визит делегации Башкортостана в Абхазию продлится с 30 марта по 2 апреля. 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T19:09+0300

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым прибыла сегодня с официальным визитом в Абхазию, сообщает пресс-служба президента Абхазии. Планируется встреча Аслана Бжания и Радия Хабирова, посещение Сухумского, Гулрыпшского, Очамчырского и Гудаутского районов, презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Башкортостан, а также подписание соглашений о сотрудничестве.Президент Абхазии Аслан Бжания был с официальным визитом в Уфе в июле прошлого года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/bzhaniya-pokazali-rabotu-ufimskogo-motorostroitelnogo-predpriyatiya-1040275222.html

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