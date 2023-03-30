https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/ispolnenie-byudzheta-i-dolgi-nad-chem-rabotaet-nalogovaya-sluzhba-abkhazii-1044944952.html

Исполнение бюджета и долги: над чем работает налоговая служба Абхазии

Исполнение бюджета и долги: над чем работает налоговая служба Абхазии

Как выполняют бюджет районы в 2023 году, какие долги у предприятий и компаний перед государством, как налоговая служба выявляет незаконную предпринимательскую... 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T11:55+0300

2023-03-30T11:55+0300

2023-03-30T12:38+0300

в абхазии

налоги

абхазия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289297_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_1af26d8c55af9b757d1e02c53393dce7.jpg

SputnikНачало с плюсомНа сегодняшний день Министерство по налогам и сборам перевыполняет план налоговых поступлений на 2023 год на 27%. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава управления по работе с задолженностями Министерства по налогам и сборам Абхазии Алан Асландзия. Лидерами по поступлениям стали Гагрский, Сухумский и Гудаутский районы. Перевыполнение происходит не только за счет туризма, но и строительства, и торговли.При этом в последний год наблюдается хорошее исполнение республиканского бюджета. Об этом, в частности, на заседании правительства говорил и вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба. По его словам, собственные доходы республиканского бюджета – 4,9 миллиарда рублей. Один из главных источников – Министерство по налогам и сборам – 53,4%.Как отметил глава управления по работе с задолженностями Министерства по налогам и сборам Абхазии, немаловажным фактором послужило повышение цен на все продовольственные и непродовольственные товары, что напрямую сказывается на НДС.Среди прочих факторов он также назвал улучшение администрирования в самом МНС, за счет чего в Гагре и Сухуме были выявлены люди, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без разрешительных документов. Усилили и работу по взысканию задолженностей. Уже в январе 2023 года было сформировано управление по работе с задолженностью при Министерстве по налогам и сборам.Долги платятся не охотноЗадолженность организаций перед государством превысила 1 млрд руб. Из этого, по словам Алана Асландзия, половина – проблемная задолженность, которая висит уже с середины 90-х годов, и до сих пор не получилось списать в правовом русле."Проблемная задолженность в основном связана с тем, что тянется с 90-х годов. У нас нет процедуры списания этой задолженности. В РФ есть такое понятие, как долги, нереальные к взысканию. По ним проводится работа. У нас в Абхазии тоже есть закон о несостоятельности, о банкротстве. Но у нас этот закон не работает, потому что в Абхазии нет арбитражного управляющего. Когда начинается процедура банкротства, арбитражный управляющий на одном из этапов занимается управлением этой организации. И он пытается вытащить эту организацию из долговой ямы. В случае невозможности вытащить организацию из долговой ямы, данная организация ликвидируется, имущество распродается, и покрываются все обязательства, в том числе налоговые. А у нас этой процедуры нет. Поэтому есть долги, которые остались с 90-х годов", – пояснил налоговик.Самым крупным должником Асландзия назва компанию "Черноморэнерго", на которой висит 200 млн руб. Немало недоимок и из-за людей, которые берут в аренду землю для предпринимательских целей, но ничего не делают. Более того, многие не платят и земельный налог."В последнее время в нормативно-правовых актах, в соответствии с которыми земельный участок передается предпринимателю, написана фраза, что "в течение 2,5 лет должны быть осуществлены капитальные вложения". Это существенное и основное условие для выделения земельного участка под предпринимательские цели. В случае невыполнения этого условия, данный договор должен быть расторгнут. На мой взгляд, это сильно повлияло бы на экономическую сферу Республики Абхазия, земельные участки брали бы люди, которые имеют возможность в течение двух-трех лет вложиться, построить какой-нибудь коммерческий, предпринимательский объект. Но зачастую люди по пять-шесть лет владеют участками, у них нет финансовых возможностей построить ни гостиницу, ни торговый объект", – отметил Асландзия.Спецрежим в убытокВ Абхазии зарегистрировано 788 объектов размещения. Однако, по словам Алана Асландзия, мало гостиниц и отелей, которые находятся на общем режиме налогообложения. В основном все платят по специальному режиму."У нас в данном случае ставка налога взимается от физического показателя, то есть от количества номеров в гостинице. Если мы говорим о небольших гостиницах, номерной фонд которых не превышает 25 номеров, в этом случае организация платит налог не в зависимости от полученной прибыли, а по фиксированной ставке. Порой выходит так, что какие-то гостиницы, если бы были на общем режиме, то налоговых поступлений от них могло быть больше. На сегодняшний день у нас такой картины не наблюдается", – отметил Асландзия и добавил, что сегодня у налоговой службы физически нет возможности контролировать загруженность отелей и цены, по которым они сдают номера. Отчеты, которые предприниматели предоставляют, не всегда соответствуют действительности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/posrednik-aslandziya-o-nedoimkakh-po-nalogovym-platezham-i-ustanovke-kassovykh-apparatov-1044935293.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

налоги, абхазия, экономика