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На Украине НАТО делает ставку на "миражи"

На Украине НАТО делает ставку на "миражи"

Собирая "с миру по нитке" старую бронетехнику и боеприпасы для киевского режима, США и НАТО делают ставку на весеннее контрнаступление ВСУ и "разгром"... 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T08:55+0300

2023-03-30T08:55+0300

2023-03-30T08:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Александр Хроленко, военный обозревательГарантированное возвращение в реальность станет болезненным, шокирующим для коллективного Запада и украинских марионеток.Вашингтон и его европейские сателлиты не знают, как завершить украинский конфликт, не допустив победы России. Планов нет, просто по инерции поставляют вооружение из разряда "чего не жалко". И надеются на весеннее контрнаступление ВСУ, которое, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, имеет "очень хорошие шансы" на успех. Министр обороны США мог сделать подобное заключение перед профильным комитетом Сената только без учета ресурсов Вооруженных сил РФ.В виртуальном мире западной "идиократии" принято считать, что победное контрнаступление украинской армии подтолкнет Москву к переговорам на условиях Киева. Здесь имеется ввиду "возвращение территорий" и выполнение "пожеланий" США. Однако трудно не заметить, что совокупная военная помощь полусотни "стран-доноров" и мощь украинской армии не позволяют "победить Россию на поле боя", или хотя бы изменить расклад сил в зоне СВО. Коллективный Запад и марионеточный киевский режим свою "войну" уже проиграли, но остановиться не могут. Сотни миллиардов долларов и евро улетели в "черную дыру" украинского конфликта, никто не желает фиксировать убытки НАТО, и отвечать за новое геополитическое поражение "западной демократии".На территории трех регионов РФ 29 марта начались масштабные учения РВСН с мобильными "Ярсами" Новосибирского ракетного соединения. В Кремле сегодня напомнили, что достижение целей спецоперации политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия уничтожит любого, кто будет угрожать ее существованию."Миражи" и виражи судьбыУкраинский президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press посетовал, что страны Запада не дают Украине авиацию, медлят с поставкой других вооружений, а еще приходится возвращать неработающие комплексы ПВО. Действительно, европейские сателлиты Вашингтона не спешат "бежать впереди паровоза". Польша отказалась передавать ВСУ все ранее обещанные истребители МиГ-29. И заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о переговорах с Украиной относительно поставки 40 легких истребителей Mirage 2000, которые Пятая республика намеревалась выкупить у Эмиратов, дезавуировано неслучайно.Американцы в борьбе за сохранение "гегемонии" готовы пожертвовать многими из своих союзников, и очень серьезно относятся к собственной безопасности, реальности ядерного потенциала РФ. Глава Пентагона Ллойд Остин на заседании сенатского комитета по вооруженным силам 28 марта еще раз подчеркнул, что американские истребители F-16 на данном этапе войны Украине не помогут. Киев сможет получить такие самолеты "в будущем", а сегодня якобы важнее системы ПВО, дальнобойные орудия, бронетехника. Правда, американские "Абрамсы" для ВСУ пока не готовы, "Леопардов" из Германии, Канады, Португалии и Польши для успешного контрнаступления явно недостаточно. Поставки Киеву современных натовских танков и БМП – измеряются десятками. Присутствие на поле боя САУ Panzerhaubitze-2000, ЗРК Patriot и NASAMS – крайне незначительно.На украинском ТВД чаще наблюдаются антикварные бронетранспортеры М113, Spartan и Stryker. Последний может завалиться набок даже от отдачи собственной пушки. ВСУ располагают также "Хаммерами", армейскими грузовиками, реанимированными на базах хранения самоходными артустановками (САУ) типа М109, почтенных лет буксируемой артиллерией калибров 155 мм и 105 мм. Под Артемовском украинские артиллеристы задействовали 85-мм советские пушки Д-44 образца 1946 года. Антиквариат тоже стреляет.Объективно Киеву не хватает сил для контрнаступления по натовским стандартам, особенно заметно отсутствие авиационной поддержки сухопутных войск. ВСУ не имеют средств борьбы с российскими истребителями, доминирующими в зоне боевых действий. "Альтернативные" ударные дроны погоды не сделают.Минобороны России дает реальное представление об уровне текущих и грядущих "расходах" киевского режима и НАТО – только за минувшие сутки в зоне СВО уничтожены: три танка, пять БМП и БТР, семь гаубиц, 15 боевых бронированных машин и 535 военнослужащих ВСУ. За год боевых действий украинская армия потеряла более 8400 танков и бронемашин, 5520 артиллерийских орудий и РСЗО, 3620 беспилотников, 630 самолетов и вертолетов, 410 зенитных ракетных комплексов.Авторитетное издание American Conservative признает, что близорукая политика США по ослаблению России ускоряет переход к многополярному миропорядку. К сожалению, сотни тысяч погибших украинских солдат никогда не узнают, насколько в Киеве и Вашингтоне ошиблись с Бандерой и Байденом.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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