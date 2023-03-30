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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 марта
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 марта
Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля повышенного давления. 30.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-30T16:55+0300
2023-03-30T16:55+0300
2023-03-30T16:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. В пятницу, 31 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 764 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 марта
Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. В пятницу, 31 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - 764 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.