https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-31-marta-1044956847.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 марта

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 марта

Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля повышенного давления. 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T16:55+0300

2023-03-30T16:55+0300

2023-03-30T16:55+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. В пятницу, 31 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 764 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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погода в абхазии