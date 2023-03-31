https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/minzdrav-abkhazii-prizval-politikov-ne-spekulirovat-na-posledstviyakh-pandemii-1044967044.html

Минздрав Абхазии призвал политиков не спекулировать на последствиях пандемии

Минздрав Абхазии призвал политиков не спекулировать на последствиях пандемии

На меры по противодействию COVID-19 было направлено более миллиарда рублей собственных средств республики, отмечают в Минздраве. 31.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-31T09:35+0300

2023-03-31T09:35+0300

2023-03-31T09:35+0300

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Минздрав Абхазии призвал политиков не спекулировать на трагических случаях во время пандемии коронавируса. В ведомстве напомнили, что на прошедшем съезде политической партии ФНЕА докладчик Аслан Барциц заявил, что решение о снятии антиковидных ограничений привело к гибели более 1000 граждан. Минздрав подчеркнул, что во время пандемии Абхазия потеряла 696 человек.Неприемлемым и оскорбительным считают в Минздраве попытки "округлять без того страшные цифры в сторону увеличения, преследуя цель политических спекуляций"."Призываем политиков и общественных деятелей не апеллировать непроверенными фактами, а в случае необходимости получения статистических данных в области здравоохранения обращаться непосредственно в Минздрав Республики Абхазия", - заключили в ведомстве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/mezhdunarodnye-vyzovy-i-vnutrennie-protivorechiya-o-chem-govorili-na-sezde-fnea-1044936942.html

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