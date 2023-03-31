https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/minzdrav-abkhazii-prizval-politikov-ne-spekulirovat-na-posledstviyakh-pandemii-1044967044.html
Минздрав Абхазии призвал политиков не спекулировать на последствиях пандемии
Минздрав Абхазии призвал политиков не спекулировать на последствиях пандемии
На меры по противодействию COVID-19 было направлено более миллиарда рублей собственных средств республики, отмечают в Минздраве. 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T09:35+0300
2023-03-31T09:35+0300
2023-03-31T09:35+0300
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Минздрав Абхазии призвал политиков не спекулировать на трагических случаях во время пандемии коронавируса. В ведомстве напомнили, что на прошедшем съезде политической партии ФНЕА докладчик Аслан Барциц заявил, что решение о снятии антиковидных ограничений привело к гибели более 1000 граждан. Минздрав подчеркнул, что во время пандемии Абхазия потеряла 696 человек.Неприемлемым и оскорбительным считают в Минздраве попытки "округлять без того страшные цифры в сторону увеличения, преследуя цель политических спекуляций"."Призываем политиков и общественных деятелей не апеллировать непроверенными фактами, а в случае необходимости получения статистических данных в области здравоохранения обращаться непосредственно в Минздрав Республики Абхазия", - заключили в ведомстве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/mezhdunarodnye-vyzovy-i-vnutrennie-protivorechiya-o-chem-govorili-na-sezde-fnea-1044936942.html
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минздрав абхазии, абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, политика
минздрав абхазии, абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, политика
Минздрав Абхазии призвал политиков не спекулировать на последствиях пандемии
На меры по противодействию COVID-19 было направлено более миллиарда рублей собственных средств республики, отмечают в Минздраве.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Минздрав Абхазии призвал политиков не спекулировать на трагических случаях во время пандемии коронавируса.
В ведомстве напомнили, что на прошедшем съезде политической партии ФНЕА докладчик Аслан Барциц заявил, что решение о снятии антиковидных ограничений привело к гибели более 1000 граждан.
Минздрав подчеркнул, что во время пандемии Абхазия потеряла 696 человек.
"За жизнь каждого боролись круглосуточно в ненормированном режиме врачи, младший медицинский персонал, руководители различных звеньев профильных ведомств. Утрата каждого нашего гражданина - это трагедия для небольшого абхазского общества, это наша с вами трагедия", - говорится в заявлении.
Неприемлемым и оскорбительным считают в Минздраве попытки "округлять без того страшные цифры в сторону увеличения, преследуя цель политических спекуляций".
"Призываем политиков и общественных деятелей не апеллировать непроверенными фактами, а в случае необходимости получения статистических данных в области здравоохранения обращаться непосредственно в Минздрав Республики Абхазия", - заключили в ведомстве.