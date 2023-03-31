Патрушев: США сделали из Украины один большой военный лагерь
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкРабочая поездка секретаря Совета безопасности РФ Н. Патрушева в Мурманск
© Sputnik / Павел Львов/
Во вторник начался второй американский "Саммит за демократию". Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прокомментировал "Российской газете", истинные цели так называемого "демократического обновления мира".
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Страны НАТО являются стороной конфликта, они сделали из Украины один большой военный лагерь, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведдаными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов. Натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов. Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели - поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения", - отметил Патрушев.
Он подчеркнул, что с 1945 года источник любой эскалации напряженности в глобальном масштабе - безудержное стремление властей США сохранить за собой главенствующую роль в мире. В настоящее время этому мешают две великие державы - Россия и Китай, а России не просто проводит самостоятельную политику укрепления многополярного мира, но во многом превосходит Америку в духовно-нравственном и военном отношении.
В начале марта стратегический бомбардировщик США отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров над островом Готланд в Балтийском море.
"Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", - сказал Патрушев.
Секретарь Совбеза отметил, что в рамках "Саммита за демократию" США намерены в очередной раз объявят себя защитником международного права, при этом обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам.
"Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны", - добавил он.
Николай Патрушев согласился с тем, что Запад своими действиями сам себе роет яму, и не за горами коллапс Европы.
"Парадокс заключается в том, что в распаде Евросоюза напрямую заинтересован Вашингтон, чтобы устранить своего экономического конкурента, не допустить процветания Европы за счет кооперации с Россией. Американцы уже многое сделали для того, чтобы Старый Свет лишился статуса мощного экономического игрока", - сказал Патрушев.
По его мнению, происходит радикальное изменение экономической модели ЕС, основанной на сочетании дешевых энергоресурсов из России и передовых европейских технологий. Не меньший удар по Европе нанесет и реализация совместных с Вашингтоном планов по снижению сырьевой и технологической зависимости от Пекина.
"США обрели статус великой державы экономическими достижениями, основанными на циничных действиях по захвату территорий, ресурсов, эксплуатации народов и наживы на военных бедах других государств. При этом так и остались лоскутным одеялом, которое легко может разойтись по швам", - заявил Патрушев.
Он подчеркнул, что многовековая культура России основана на духовности, сострадании и милосердии, "Россия - исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью".
"Она как минимум дважды спасала сами США - во время Войны за независимость и Гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно", - подытожил секретарь Совбеза.