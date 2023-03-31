https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/patrushev-ssha-sdelali-iz-ukrainy-odin-bolshoy-voennyy-lager-1044968399.html

Патрушев: США сделали из Украины один большой военный лагерь

Патрушев: США сделали из Украины один большой военный лагерь

Во вторник начался второй американский "Саммит за демократию". Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прокомментировал "Российской газете", истинные цели... 31.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-31T11:35+0300

2023-03-31T11:35+0300

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николай патрушев

совет безопасности абхазии

россия

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сша

интервью

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Страны НАТО являются стороной конфликта, они сделали из Украины один большой военный лагерь, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что с 1945 года источник любой эскалации напряженности в глобальном масштабе - безудержное стремление властей США сохранить за собой главенствующую роль в мире. В настоящее время этому мешают две великие державы - Россия и Китай, а России не просто проводит самостоятельную политику укрепления многополярного мира, но во многом превосходит Америку в духовно-нравственном и военном отношении.В начале марта стратегический бомбардировщик США отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров над островом Готланд в Балтийском море.Секретарь Совбеза отметил, что в рамках "Саммита за демократию" США намерены в очередной раз объявят себя защитником международного права, при этом обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам."Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны", - добавил он. Николай Патрушев согласился с тем, что Запад своими действиями сам себе роет яму, и не за горами коллапс Европы."Парадокс заключается в том, что в распаде Евросоюза напрямую заинтересован Вашингтон, чтобы устранить своего экономического конкурента, не допустить процветания Европы за счет кооперации с Россией. Американцы уже многое сделали для того, чтобы Старый Свет лишился статуса мощного экономического игрока", - сказал Патрушев. По его мнению, происходит радикальное изменение экономической модели ЕС, основанной на сочетании дешевых энергоресурсов из России и передовых европейских технологий. Не меньший удар по Европе нанесет и реализация совместных с Вашингтоном планов по снижению сырьевой и технологической зависимости от Пекина.Он подчеркнул, что многовековая культура России основана на духовности, сострадании и милосердии, "Россия - исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью". "Она как минимум дважды спасала сами США - во время Войны за независимость и Гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно", - подытожил секретарь Совбеза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/na-ukraine-nato-delaet-stavku-na-mirazhi-1044944711.html

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николай патрушев, совет безопасности абхазии, россия, политика, сша, интервью