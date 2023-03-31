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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 1 и 2 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 1 и 2 апреля

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха. 31.03.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. В выходные дни, 1 и 2 апреля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии