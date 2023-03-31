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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 1 и 2 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 1 и 2 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха. 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T20:10+0300
2023-03-31T20:10+0300
2023-03-31T20:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. В выходные дни, 1 и 2 апреля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 1 и 2 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. В выходные дни, 1 и 2 апреля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.