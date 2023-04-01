https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/khamsovuyu-putinu-mogut-prodlit-v-abkhazii-1044983045.html
Хамсовую путину могут продлить в Абхазии
Хамсовую путину могут продлить в Абхазии
В осенне-зимнюю путину 2022-2023 годов в водах Абхазии было выловлено 6,5 тысячи тонн хамсы при том, что правительством страны была установлена квота в 35... 01.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-01T09:00+0300
2023-04-01T09:00+0300
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Хамсовую путину могут продлить в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава.“Путина завершается, но уже слышу, что рыба только сейчас пошла, и Министерство сельского хозяйства обращается с просьбой продлить путину. Пока мы следим за ситуацией, если это действительно так, то, возможно, мы разрешим”, - отметил главный эколог страны.В течение всего сезона из-за теплой зимы промысел был малоинтенсивным. В водах Абхазии выловили лишь пятую часть квоты - 6,5 тысяч тонн, в то время как было разрешено 35 тысяч тонн.По словам Савелия Читанава, абхазским экологам совместно с российскими коллегами предстоит изучить причины плохой путины.У берегов Абхазии при удачной рыбной путине вылавливается 30-50 тысяч тонн ежегодно.Путина в Абхазии обычно начинается в декабре и длится до конца марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/chitanava-rasskazal-o-vozmozhnykh-prichinakh-nesostoyavsheysya-khamsovoy-putiny--1044483325.html
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абхазия, новости
Хамсовую путину могут продлить в Абхазии
В осенне-зимнюю путину 2022-2023 годов в водах Абхазии было выловлено 6,5 тысячи тонн хамсы при том, что правительством страны была установлена квота в 35 тысяч тонн рыбы.
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Хамсовую путину могут продлить в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава.
Хороший промысел наблюдается только в последние дни, и потому, по словам Читанава, Министерство сельского хозяйства обратилось к экологам с просьбой продлить путину.
“Путина завершается, но уже слышу, что рыба только сейчас пошла, и Министерство сельского хозяйства обращается с просьбой продлить путину. Пока мы следим за ситуацией, если это действительно так, то, возможно, мы разрешим”, - отметил главный эколог страны.
В течение всего сезона из-за теплой зимы промысел был малоинтенсивным. В водах Абхазии выловили лишь пятую часть квоты - 6,5 тысяч тонн, в то время как было разрешено 35 тысяч тонн.
По словам Савелия Читанава, абхазским экологам совместно с российскими коллегами предстоит изучить причины плохой путины.
У берегов Абхазии при удачной рыбной путине вылавливается 30-50 тысяч тонн ежегодно.
Путина в Абхазии обычно начинается в декабре и длится до конца марта.