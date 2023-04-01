https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/minoborony-rossii-rasskazalo-o-sutochnykh-poteryakh-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1044989275.html

Минобороны России рассказало о суточных потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России рассказало о суточных потерях ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении задачи в рамках военной спецоперации выполняет "Западная" группировка войск. 01.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-01T16:54+0300

2023-04-01T16:54+0300

2023-04-01T16:54+0300

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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Купянском направлении до 50 солдат, два автомобиля и гаубицу Д-30, сообщает Министерство обороны России.На Красно-Лиманском направлении противник за сутки потерял до ста военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и одну гаубицу Д-30, на Донецком направлении - до 110 солдат и наемников, один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Ведомство сообщает также, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки были уничтожены до 50 военнослужащих, две бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20, на Херсонском направлении - до 40 солдат ВСУ, три автомобиля, самоходная гаубица "Акация", одна буксируемая пушка "Гиацинт-Б".Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 92 районах. За сутки был уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в Харьковской области, истребительная авиация России сбила украинские самолет МиГ-29 и Ми-8. Средствами ПВО за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", уничтожены пять украинских дронов. Всего с 24 февраля 2022 года уничтожены: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3630 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8497 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4478 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9247 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/svo-garnizon-bakhmutskoy-fortetsii-pogibaet-i-sdaetsya-1044965172.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/rossiyskaya-pvo-vpervye-sbila-novuyu-ukrainskuyu-operativno-takticheskuyu-raketu-grom-2-1044956488.html

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