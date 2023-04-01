https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/otkrytie-pervogo-chempionata-natsionalnoy-futbolnoy-ligi-proshlo-v-sukhume-1044994229.html

Открытие первого чемпионата Национальной футбольной лиги прошло в Сухуме

Открытие первого чемпионата Национальной футбольной лиги прошло в Сухуме

Всего в чемпионате принимают участие 13 команд - Дурипш, Адзюбжа, "Киараз" из Пицунды, Лыхны, Джгерда, Кутол, Джирхуа, Баслата, Уарча, Эшера, "Апсны-2", Бзыбь... 01.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-01T19:50+0300

2023-04-01T19:50+0300

2023-04-01T21:18+0300

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СУХУМ, 1 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. В Сухуме прошел первый день чемпионата Национальной футбольной лиги Абхазии (НАФЛ).По итогам матчей, "Эшера" обыграла команду из Джгерды со счетом 2:5, футболисты из Адзюбжи потерпели поражение от команды "Члоу" со счетом 1:4, а "Лыхны" и "Апсны-2" сыграли вничью со счетом 2:2. Национальная футбольная лига Абхазии - это трансформация чемпионата среди сельских команд, который впервые прошел в прошлом году. В нем принимают участие 13 команд со всей Абхазии, в том числе молодая команда "Апсны-2", в которой играют юноши от 14 до 17 лет, футболисты из команд-участниц Чемпионата Абхазии. Чемпионат будет состоять из пяти туров и продлится до конца месяца. Первый тур подойдет к концу завтра - на стадионе "Учхоз" в 12:00 сыграют "Кутол" и "Уарча", в 14:00 - "Джирхуа" и "Баслата", 16:00 - "Киараз" и "Бзыбь".Победитель чемпионата сыграет стыковой матч в следующем сезоне за выход в высшую лигу с командой, которая займет последнее место по итогам чемпионата высшей лиги сезона 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/1044555900.html

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