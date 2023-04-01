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Саир Качарава стал победителем первенства Москвы по боксу среди юниоров
Саир Качарава стал победителем первенства Москвы по боксу среди юниоров
Первенство по боксу среди юношей 17-18 лет проходило в московском физкультурно-спортивном объединении "Измайлово" с 27 марта по 1 апреля. 01.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-01T20:35+0300
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Саир Качарава стал победителем первенства Москвы по боксу среди юниоров 17-18 лет, сообщается в социальных сетях детско-юношеской спортивной школы города Гудауты.Абхазский спортсмен провел четыре боя и одержал победы во всех. Он выступал в весовой категории 63,5 килограмма. Саир Качарава - воспитанник гудаутской детско-юношеской спортивной школы. Сейчас он учится и тренируется в Московском училище олимпийского резерва № 1.
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абхазия, новости, спорт, бокс
Саир Качарава стал победителем первенства Москвы по боксу среди юниоров
20:35 01.04.2023 (обновлено: 21:38 01.04.2023)
Первенство по боксу среди юношей 17-18 лет проходило в московском физкультурно-спортивном объединении "Измайлово" с 27 марта по 1 апреля.
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Саир Качарава стал победителем первенства Москвы по боксу среди юниоров 17-18 лет, сообщается в социальных сетях детско-юношеской спортивной школы города Гудауты.
Абхазский спортсмен провел четыре боя и одержал победы во всех. Он выступал в весовой категории 63,5 килограмма.
Саир Качарава - воспитанник гудаутской детско-юношеской спортивной школы. Сейчас он учится и тренируется в Московском училище олимпийского резерва № 1.