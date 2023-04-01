https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/vse-po-syutsayu-kak-masteritsy-iz-ochamchyry-naladili-proizvodstvo-shoperov-1044987796.html

Все по сюцаю: как мастерицы из Очамчыры наладили производство шоперов

Все по сюцаю: как мастерицы из Очамчыры наладили производство шоперов

Год назад филолог Гунда Адлейба и дизайнер Тамуна Шамугия организовали в Очамчыре производство шоперов под названием GET. 01.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-01T14:45+0300

2023-04-01T14:45+0300

2023-04-01T14:48+0300

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За короткое время бренд молодых мастериц стал популярным среди гостей Абхазии и местных жителей.Как зародился GET, с чего все началось, и почему авторы бренда делают все по сюцаю, читайте в материале Sputnik.Sputnik- Все началось с "Guenos" (Гюэнос - древнее название Очамчыры, прим.), это был первый шопер, который мы отшили в нашем цеху, - с ностальгической улыбкой рассказывает Тамуна Шамугия.Тамуна вместе с золовкой Гундой Адлейба год назад начала шить модные сумки. Хотя изначально производством шоперов они даже не планировали заниматься.“Идея шить шоперы пришла совершенно случайно. Сначала хотели открыть цех по пошиву постельного белья. Мы даже обустраивались специально под это производство. Но в бюджет не вписались. Это был май, в преддверии туристического сезона решили попробовать шить шоперы. Думали, что среди гостей будут пользоваться спросом шоперы с абхазскими мотивами. Обычно туристы хотят увезти сувениры из того места, где они отдыхали. Таким сувениром хотели сделать шоперы”, - поясняет Тамуна.Но когда производство запустилось, мастерицы поняли, что такие сумки больше интересуют местных жителей.Как производство назовешь…Название бренда возникло не сразу. Почти полгода Тамуна и Гунда не могли прийти к общему знаменателю. Думали даже назвать “Сартрикс”, но этот вариант быстро отпал, потому что, как отмечают мастерицы, "все должно быть по сюцаю".“Когда мы залезли в интернет, чтобы узнать, как подобрать название, мы поняли, что здесь есть свои правила. “Сартрикс” нам не подошел. По нумерологии, когда ты затеваешь какое-то производство, из твоих букв должна получиться определенная цифра. А “Сартрикс” означает “тяжелый труд”. Если бы мы этого не знали, то ничего. А когда узнали, то уже хочешь - не хочешь, а подсознательно не принимаешь. Нам нужно было название, чтобы по нумерологии получилась тройка, потому что тройка - творчество и созидание. Мы поняли, что нам подходит GET - добиваться, получать. Также G - Гунда, T - Тамуна”, - поясняет Гунда Адлейба.После зарождения названия и пошива первой полсотни сумок, Гунда и Тамуна задумались над тем, где и как их реализовывать. В первую очередь, как и многие современные мастерицы, они решили рекламировать шоперы в соцсетях. Но этого было мало, нужно было найти места в Сухуме, где товар можно было бы выставить. В своих поисках Тамуна и Гунда забрели на культурно-деловую станцию “Гума”, где вскоре должна была состояться ярмарка местных мастеров.“Мы проезжали мимо Гумы, и Ляка (Гунда - прим.) сказала: “давай попробуем на Гуме, там постоянно что-то происходит”. Мы зашли туда и узнали, что на следующий день у них ярмарка. Нам предложили поучаствовать, мы, конечно же, обрадовались. Это было неожиданно. Все шоперы мы распродали на ярмарке, люди нам писали, узнавали, какие шоперы еще остались. Для нас это было очень приятно. После ярмарки у нас стало увеличиваться количество подписчиков”, - отмечает Тамуна Шамугия.Сегодня шоперы из Очамчыры не нуждаются в рекламе. Клиентов, как отмечают мастерицы, немало. Особенно в летний сезон, когда люди ищут себе пляжные сумки.Больше всего популярностью пользуются шоперы с изображением либо "визиток" Абхазии, либо мотивов из местной кухни. Все рисунки Тамуна и Гунда придумывают сами, затем Тамуна отрисовывает их в специальной программе. Аппликацию мастерицы заказывают в Санкт-Петербурге.“Все мотивы сами придумываем. У нас есть шоперы с изображением городов - Очамчыра и Сухум. Затем мы делали принты по каким-то вещам, с которыми ассоциируется местная кухня. Например, акуд (фасоль - прим.), апырпыл (перец - прим.). Хотелось, чтобы это было ярко и бросалось в глаза. Самые популярные шоперы, так сказать бестселлеры - шоперы с принтом Сухума”, - добавляет Тамуна.Проблем с материалами нет, все необходимое закупают на московских складах. Для мастериц важно делать сумки качественно, как для себя. Впрочем, они и сами пользуются собственной продукцией.Изучение абхазского через шоперыДля Тамуны Шамугия производство шоперов - не просто бизнес, но и процесс обучения. Так, благодаря определенным словам и фразам, которые они используют на своих сумках, она учит родной язык. Тамуна хоть родом из Очамчыры, но более 10 лет жила в Санкт-Петербурге - родной язык понимает, но пока не говорит на нем. Но, когда ты используешь абхазский в работе, то он запоминается лучше, отмечает мастерица.Сейчас мастерицы пробуют шить не только сумки, но и футболки. У них уже есть пробные варианты. В планах у них начать пошив спортивных костюмов, а в дальнейшем, если позволят финансы - и производство школьной формы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/tseli-uspekhi-i-plany-god-nazad-otkrylas-kulturnaya-ploschadka-guma-1040307080.html

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абхазия, "дежурный по району", очамчыра