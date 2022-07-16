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https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/tseli-uspekhi-i-plany-god-nazad-otkrylas-kulturnaya-ploschadka-guma-1040307080.html
Цели, успехи и планы: год назад открылась культурная площадка "Гума"
Цели, успехи и планы: год назад открылась культурная площадка "Гума"
Культурно-деловая площадка на железнодорожной станции "Гума" открылась ровно год назад - 16 июля 2021 года. 16.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-16T19:18+0300
2022-07-16T19:56+0300
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СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Со дня открытия культурной площадки на железнодорожной станции "Гума" в Сухуме прошел один год.Куратор площадки Шарида Тужба рассказала корреспонденту Sputnik о том, каким было это время, и поделилась творческими планами.По словам Тужба, со дня открытия на преобразованной станции "Гума" удалось реализовать более 30 проектов, среди которых винный фестиваль, выставки картин, детские развлекательные мероприятия, благотворительные акции в помощь тяжелобольным детям, и даже открытый кинотеатр - летом каждый вечер там показывают кино и мультфильмы."Формат подачи того, что происходило на площадке – он особенный и необычный для Абхазии. Такое проводилось впервые. Все это происходило в легкой, игровой и интересной форме. Не могу выделить какой-то один проект, но мы собираемся продолжать в таком же духе", - сказала куратор площадки.Станция "Гума", уверена Тужба, стала излюбленным местом не только для местных жителей, но и для туристов. Нередко сюда приезжают экскурсионные группы из сочинской Красной поляны - просто позавтракать.Авторы проекта по возрождению станции "Гума" и превращению ее в культурную площадку - Шарида Тужба, Хибла Возба и Виктория Бебия. Они отдают много сил на содержание объекта и организацию мероприятий."Нас всего трое и, помимо проектов, очень тяжело содержать станцию, эту огромную территорию. Мы вкладываем много времени и сил. Постоянно там находимся и у нас даже есть свой график дежурств", - поделилась Тужба.Немаловажной деталью Тужба считает то, что площадку посещают не только представители старшего поколения, но и молодежь, которая приобщается к культурной среде и атмосфере."Для нас было это очень важно, первостепенно. Мы дождались этого эффекта и увидели такую картину сразу. Что касается таких площадок, как "Гума" - они вносят весомый вклад в воспитание молодого поколения. Думаю, что мы тоже внесем свою лепту в это. В планах у нас развитие проектов во всех наших направлениях", - сказала она.Год со дня открытия культурной площадки "Гума" пышно праздновать не планируют. Как уточнила Тужба, вечером они ждут гостей, для которых приготовлены угощения и танцевальная программа.Железнодорожная станция "Гума" в стиле сталинского ампира была построена в 1940 году, павильон - в 1947-м. Изначально станция носила название "Ботанический сад", в советское время ее переименовали в "Бараташвили", позже – "Баратов". Лишь в 90-е годы она была переименована в "Гуму"."Гума" разделила печальную судьбу многих железнодорожных платформ Абхазии, в годы Отечественной войны она была частично разрушена, следы военных действий оставались на ее стенах еще долго, поезда с тех пор здесь не останавливаются.В 2019 году "Абхазская железная дорога" предоставила станцию в аренду частным лицам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/Zheleznodorozhnaya-stantsiya-Guma-FOTOLENTA--1033355580.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/leto-solntse-detskiy-smekh-1-iyunya-na-platforme-guma-1039348792.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/pisma-po-starinke-na-ploschadke-guma-ustanovili-pochtovyy-yaschik-1039413411.html
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абхазия, культура, сухум

Цели, успехи и планы: год назад открылась культурная площадка "Гума"

19:18 16.07.2022 (обновлено: 19:56 16.07.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукСтроительство кафе на станции ГУма
Строительство кафе на станции ГУма - Sputnik Абхазия, 1920, 16.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Культурно-деловая площадка на железнодорожной станции "Гума" открылась ровно год назад - 16 июля 2021 года.
СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Со дня открытия культурной площадки на железнодорожной станции "Гума" в Сухуме прошел один год.
Куратор площадки Шарида Тужба рассказала корреспонденту Sputnik о том, каким было это время, и поделилась творческими планами.

"Год действительно был насыщенным. Неожиданно для себя мы обнаружили, что нам удалось воплотить смелые идеи и много проектов, мероприятий. Несмотря на то, что нас застала пандемия и суровая зима, мы работали на открытой площадке и ее все полюбили", - отметила она.

По словам Тужба, со дня открытия на преобразованной станции "Гума" удалось реализовать более 30 проектов, среди которых винный фестиваль, выставки картин, детские развлекательные мероприятия, благотворительные акции в помощь тяжелобольным детям, и даже открытый кинотеатр - летом каждый вечер там показывают кино и мультфильмы.
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
Выставка картин Мой прекрасный Сухум - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
© SputnikВечер поэзии на станции Гума
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Вечер поэзии на станции Гума
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
Выставка Виноделие в культуре абхазов на площадке Гума - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания посетил ярмарку которая проходит на железнодорожной станции Гума
Аслан Бжания посетил ярмарку которая проходит на железнодорожной станции Гума - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания посетил ярмарку которая проходит на железнодорожной станции Гума
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
На культурно-деловой площадке Гума проходит двухдневная пасхальная ярмарка - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
© Sputnik / Марианна Кубрава Музыка Победы: камерный оркестр Абхазии провел концерт в преддверии 9 Мая
Музыка Победы: камерный оркестр Абхазии провел концерт в преддверии 9 Мая - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Музыка Победы: камерный оркестр Абхазии провел концерт в преддверии 9 Мая
© Sputnik / Марианна Кубрава Подготовка к спектаклю Архипа Лабахуа на станции Гума
Подготовка к спектаклю Архипа Лабахуа на станции Гума - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подготовка к спектаклю Архипа Лабахуа на станции Гума
© Sputnik / Томас Тхайцук Мастер-классы для детей на Гуме
Мастер-классы для детей на Гуме - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мастер-классы для детей на Гуме
1/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
2/8
© Sputnik
Вечер поэзии на станции Гума
3/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания посетил ярмарку которая проходит на железнодорожной станции Гума
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
6/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Музыка Победы: камерный оркестр Абхазии провел концерт в преддверии 9 Мая
7/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подготовка к спектаклю Архипа Лабахуа на станции Гума
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мастер-классы для детей на Гуме
"Формат подачи того, что происходило на площадке – он особенный и необычный для Абхазии. Такое проводилось впервые. Все это происходило в легкой, игровой и интересной форме. Не могу выделить какой-то один проект, но мы собираемся продолжать в таком же духе", - сказала куратор площадки.
Станция "Гума", уверена Тужба, стала излюбленным местом не только для местных жителей, но и для туристов. Нередко сюда приезжают экскурсионные группы из сочинской Красной поляны - просто позавтракать.
Железнодорожная станция Гума - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2022
В Абхазии
Культурно-деловая станция: "Гума" и ее история
7 июля, 17:10
Авторы проекта по возрождению станции "Гума" и превращению ее в культурную площадку - Шарида Тужба, Хибла Возба и Виктория Бебия. Они отдают много сил на содержание объекта и организацию мероприятий.
"Нас всего трое и, помимо проектов, очень тяжело содержать станцию, эту огромную территорию. Мы вкладываем много времени и сил. Постоянно там находимся и у нас даже есть свой график дежурств", - поделилась Тужба.
Немаловажной деталью Тужба считает то, что площадку посещают не только представители старшего поколения, но и молодежь, которая приобщается к культурной среде и атмосфере.
День защиты детей на платформе Гума - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2022
Лето, солнце, детский смех: 1 июня на платформе "Гума"
1 июня, 22:02
"Для нас было это очень важно, первостепенно. Мы дождались этого эффекта и увидели такую картину сразу. Что касается таких площадок, как "Гума" - они вносят весомый вклад в воспитание молодого поколения. Думаю, что мы тоже внесем свою лепту в это. В планах у нас развитие проектов во всех наших направлениях", - сказала она.
Год со дня открытия культурной площадки "Гума" пышно праздновать не планируют. Как уточнила Тужба, вечером они ждут гостей, для которых приготовлены угощения и танцевальная программа.
Железнодорожная станция "Гума" в стиле сталинского ампира была построена в 1940 году, павильон - в 1947-м. Изначально станция носила название "Ботанический сад", в советское время ее переименовали в "Бараташвили", позже – "Баратов". Лишь в 90-е годы она была переименована в "Гуму".
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Письма по старинке: на площадке "Гума" установили почтовый ящик
5 июня, 20:10
"Гума" разделила печальную судьбу многих железнодорожных платформ Абхазии, в годы Отечественной войны она была частично разрушена, следы военных действий оставались на ее стенах еще долго, поезда с тех пор здесь не останавливаются.
В 2019 году "Абхазская железная дорога" предоставила станцию в аренду частным лицам.
В Абхазии
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