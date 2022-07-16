Цели, успехи и планы: год назад открылась культурная площадка "Гума"
19:18 16.07.2022 (обновлено: 19:56 16.07.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукСтроительство кафе на станции ГУма
© Sputnik / Томас Тхайцук
Культурно-деловая площадка на железнодорожной станции "Гума" открылась ровно год назад - 16 июля 2021 года.
СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Со дня открытия культурной площадки на железнодорожной станции "Гума" в Сухуме прошел один год.
Куратор площадки Шарида Тужба рассказала корреспонденту Sputnik о том, каким было это время, и поделилась творческими планами.
"Год действительно был насыщенным. Неожиданно для себя мы обнаружили, что нам удалось воплотить смелые идеи и много проектов, мероприятий. Несмотря на то, что нас застала пандемия и суровая зима, мы работали на открытой площадке и ее все полюбили", - отметила она.
По словам Тужба, со дня открытия на преобразованной станции "Гума" удалось реализовать более 30 проектов, среди которых винный фестиваль, выставки картин, детские развлекательные мероприятия, благотворительные акции в помощь тяжелобольным детям, и даже открытый кинотеатр - летом каждый вечер там показывают кино и мультфильмы.
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
© SputnikВечер поэзии на станции Гума
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© Sputnik
Вечер поэзии на станции Гума
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания посетил ярмарку которая проходит на железнодорожной станции Гума
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания посетил ярмарку которая проходит на железнодорожной станции Гума
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
© Sputnik / Марианна Кубрава Музыка Победы: камерный оркестр Абхазии провел концерт в преддверии 9 Мая
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Музыка Победы: камерный оркестр Абхазии провел концерт в преддверии 9 Мая
© Sputnik / Марианна Кубрава Подготовка к спектаклю Архипа Лабахуа на станции Гума
7/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подготовка к спектаклю Архипа Лабахуа на станции Гума
© Sputnik / Томас Тхайцук Мастер-классы для детей на Гуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Мастер-классы для детей на Гуме
1/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
2/8
© Sputnik
Вечер поэзии на станции Гума
3/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания посетил ярмарку которая проходит на железнодорожной станции Гума
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
6/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Музыка Победы: камерный оркестр Абхазии провел концерт в преддверии 9 Мая
7/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подготовка к спектаклю Архипа Лабахуа на станции Гума
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мастер-классы для детей на Гуме
"Формат подачи того, что происходило на площадке – он особенный и необычный для Абхазии. Такое проводилось впервые. Все это происходило в легкой, игровой и интересной форме. Не могу выделить какой-то один проект, но мы собираемся продолжать в таком же духе", - сказала куратор площадки.
Станция "Гума", уверена Тужба, стала излюбленным местом не только для местных жителей, но и для туристов. Нередко сюда приезжают экскурсионные группы из сочинской Красной поляны - просто позавтракать.
Авторы проекта по возрождению станции "Гума" и превращению ее в культурную площадку - Шарида Тужба, Хибла Возба и Виктория Бебия. Они отдают много сил на содержание объекта и организацию мероприятий.
"Нас всего трое и, помимо проектов, очень тяжело содержать станцию, эту огромную территорию. Мы вкладываем много времени и сил. Постоянно там находимся и у нас даже есть свой график дежурств", - поделилась Тужба.
Немаловажной деталью Тужба считает то, что площадку посещают не только представители старшего поколения, но и молодежь, которая приобщается к культурной среде и атмосфере.
"Для нас было это очень важно, первостепенно. Мы дождались этого эффекта и увидели такую картину сразу. Что касается таких площадок, как "Гума" - они вносят весомый вклад в воспитание молодого поколения. Думаю, что мы тоже внесем свою лепту в это. В планах у нас развитие проектов во всех наших направлениях", - сказала она.
Год со дня открытия культурной площадки "Гума" пышно праздновать не планируют. Как уточнила Тужба, вечером они ждут гостей, для которых приготовлены угощения и танцевальная программа.
Железнодорожная станция "Гума" в стиле сталинского ампира была построена в 1940 году, павильон - в 1947-м. Изначально станция носила название "Ботанический сад", в советское время ее переименовали в "Бараташвили", позже – "Баратов". Лишь в 90-е годы она была переименована в "Гуму".
"Гума" разделила печальную судьбу многих железнодорожных платформ Абхазии, в годы Отечественной войны она была частично разрушена, следы военных действий оставались на ее стенах еще долго, поезда с тех пор здесь не останавливаются.
В 2019 году "Абхазская железная дорога" предоставила станцию в аренду частным лицам.