https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/tseli-uspekhi-i-plany-god-nazad-otkrylas-kulturnaya-ploschadka-guma-1040307080.html

Цели, успехи и планы: год назад открылась культурная площадка "Гума"

Цели, успехи и планы: год назад открылась культурная площадка "Гума"

Культурно-деловая площадка на железнодорожной станции "Гума" открылась ровно год назад - 16 июля 2021 года. 16.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-16T19:18+0300

2022-07-16T19:18+0300

2022-07-16T19:56+0300

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СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Со дня открытия культурной площадки на железнодорожной станции "Гума" в Сухуме прошел один год.Куратор площадки Шарида Тужба рассказала корреспонденту Sputnik о том, каким было это время, и поделилась творческими планами.По словам Тужба, со дня открытия на преобразованной станции "Гума" удалось реализовать более 30 проектов, среди которых винный фестиваль, выставки картин, детские развлекательные мероприятия, благотворительные акции в помощь тяжелобольным детям, и даже открытый кинотеатр - летом каждый вечер там показывают кино и мультфильмы."Формат подачи того, что происходило на площадке – он особенный и необычный для Абхазии. Такое проводилось впервые. Все это происходило в легкой, игровой и интересной форме. Не могу выделить какой-то один проект, но мы собираемся продолжать в таком же духе", - сказала куратор площадки.Станция "Гума", уверена Тужба, стала излюбленным местом не только для местных жителей, но и для туристов. Нередко сюда приезжают экскурсионные группы из сочинской Красной поляны - просто позавтракать.Авторы проекта по возрождению станции "Гума" и превращению ее в культурную площадку - Шарида Тужба, Хибла Возба и Виктория Бебия. Они отдают много сил на содержание объекта и организацию мероприятий."Нас всего трое и, помимо проектов, очень тяжело содержать станцию, эту огромную территорию. Мы вкладываем много времени и сил. Постоянно там находимся и у нас даже есть свой график дежурств", - поделилась Тужба.Немаловажной деталью Тужба считает то, что площадку посещают не только представители старшего поколения, но и молодежь, которая приобщается к культурной среде и атмосфере."Для нас было это очень важно, первостепенно. Мы дождались этого эффекта и увидели такую картину сразу. Что касается таких площадок, как "Гума" - они вносят весомый вклад в воспитание молодого поколения. Думаю, что мы тоже внесем свою лепту в это. В планах у нас развитие проектов во всех наших направлениях", - сказала она.Год со дня открытия культурной площадки "Гума" пышно праздновать не планируют. Как уточнила Тужба, вечером они ждут гостей, для которых приготовлены угощения и танцевальная программа.Железнодорожная станция "Гума" в стиле сталинского ампира была построена в 1940 году, павильон - в 1947-м. Изначально станция носила название "Ботанический сад", в советское время ее переименовали в "Бараташвили", позже – "Баратов". Лишь в 90-е годы она была переименована в "Гуму"."Гума" разделила печальную судьбу многих железнодорожных платформ Абхазии, в годы Отечественной войны она была частично разрушена, следы военных действий оставались на ее стенах еще долго, поезда с тех пор здесь не останавливаются.В 2019 году "Абхазская железная дорога" предоставила станцию в аренду частным лицам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/Zheleznodorozhnaya-stantsiya-Guma-FOTOLENTA--1033355580.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/pisma-po-starinke-na-ploschadke-guma-ustanovili-pochtovyy-yaschik-1039413411.html

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