https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/vsegda-zaschischala-interesy-abkhazii-pamyati-lili-bganba-1044988768.html

Всегда защищала интересы Абхазии: памяти Лили Бганба

Всегда защищала интересы Абхазии: памяти Лили Бганба

Кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, министр торговли Абхазской АССР, экс-министр финансов Абхазии Лили Бганба скончалась в пятницу 31 марта. 01.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-01T15:50+0300

2023-04-01T15:50+0300

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Лили Бганба была компетентным руководителем, который много сделал для Абхазии и ее народа, сказал в интервью Sputnik бывший заместитель руководителя Администрации президента республики Адгур Лушба. По его словам, в годы, когда Абхазия входила в состав Грузинской ССР на правах автономии, Лили Бганба, занимавшая высокий пост министра торговли, всегда пыталась брать на должности компетентные национальные кадры - молодых абхазских специалистов. "Самые лучшие воспоминания о ней связаны с тем, что она, как грамотный компетентный руководитель, могла правильно поставить задачу, потребовать ее грамотного исполнения и при этом всегда защищала интересы тогда автономной республики в части, связанной с взаимоотношениями с головным тогда министерством - министерством торговли Грузии", - сказал он. По словам Адгура Лушба, Лили Бганба всегда отличало "качественное отношение к делу и скрупулезность", что позволяло ей выполнять свои обязанности на высоком уровне."Много молодых кадров вышли из ее рук, и во многих она вкладывала свою душу, учила всему, что могла и знала, показывала личным примером, каким должен быть настоящий руководитель. Очень жаль, что мы говорим о ней в прошедшем времени, жаль, что республика потеряла достойного, хорошего специалиста и просто человека, который относился ко всем окружающем со всей душой и сердцем", - отметил он. Лили Бганба - абхазский государственный и общественно-политический деятель. Она окончила учетно-экономический факультет Саратовского экономического института по специальности "Бухгалтер-экономист". В разные годы Бганба работала в системе абхазской Республиканской конторы Госбанка СССР, с 1972 по 1992 годы занимала должность министра торговли Абхазской ССР, избиралась депутатом Верховного Совета Абхазской АССР. В 1993 году была назначена министром финансов Абхазии и проработала на этой должности до начала 2005 года, после работала старшим преподавателем кафедры "Финансы и кредит" Абхазского государственного университета. Лили Бганба награждена орденами Красного Знамени, "Ахьдз-Апша" II степени, медалью "Ветеран труда". Она скончалась на 86-м году жизни.Распоряжением премьер-министра Александра Анкваб создана Государственная комиссия по организации похорон под председательством вице-премьера, министра финансов Абхазии Владимира Делба. Прощальная церемония состоится 3 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/pamyatnye-medali-k-100-letiyu-sssr-vruchili-v-sukhume-1044769294.html

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