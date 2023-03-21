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Памятные медали к 100-летию СССР вручили в Сухуме
Памятные медали к 100-летию СССР вручили в Сухуме
Памятными медалями, учрежденными ЦК Коммунистической партии России, наградили 30 бывших советских партийных и комсомольских руководителей Абхазии. 21.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Памятные медали к 100-летию СССР вручили бывшим советским партийным и комсомольским руководителям Абхазии в “Доме Москвы” в Сухуме во вторник 21 марта."На мой взгляд, весьма символично, что это мероприятие проходит в Доме Москвы, так как Москва был столицей Советского Союза, центром притяжения и объединения народов, проживавших на территории СССР. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить ваши заслуги перед советским государством, его многонациональным народом и, прежде всего, перед Абхазской автономной социалистической республикой. Хотелось бы выразить благодарность за ваш вклад в развитие Советской Абхазии, за ваши заслуги перед независимым Абхазским государством. Со 100-летием образования СССР, дорогие наши старшие товарищи!" – поздравил присутствующих руководитель Дома Москвы Александр Бигвава.Поздравительную ноту прислал и лидер российской Коммунистической партии Геннадий Зюганов. В своем письме он отметил готовность всегда "подставить братское плечо товарищам из Коммунистической партии Республики Абхазия"."Народы России и Абхазии – это верные союзники, наши страны – стратегические партнеры. Россия оказывает существенную финансовую помощь Абхазии, и абхазские воины активно участвуют в специальной военной операции на Украине. Контакты по линии Коммунистической партии стали хорошей традицией", – говорится в сообщении Зюганова.Медали были учреждены Центральным Комитетом Коммунистической партии Российской Федерации в ознаменование 100-летнего юбилея со дня образования СССР, а также в честь 102-й годовщины советизации Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/salakaya-o-plyusakh-sovetizatsii-abkhazii-gosudarstvennost-razvitie-kultury-i-nauki--1044465457.html
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Памятные медали к 100-летию СССР вручили в Сухуме

15:55 21.03.2023 (обновлено: 17:00 21.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Памятными медалями, учрежденными ЦК Коммунистической партии России, наградили 30 бывших советских партийных и комсомольских руководителей Абхазии.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Памятные медали к 100-летию СССР вручили бывшим советским партийным и комсомольским руководителям Абхазии в “Доме Москвы” в Сухуме во вторник 21 марта.

К награждению были представлены 30 бывших советских партийных комсомольских руководителей Абхазии. В их число вошли Вячеслав Цугба, Александр Гулиа, Алеко Гварамия, Надежда Чукбар, Нугзар Ашуба и многие другие.

© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония вручения памятных медалей Компартии России в честь 100 лет СССР и 102-ой годовщины советизации Абхазии
"На мой взгляд, весьма символично, что это мероприятие проходит в Доме Москвы, так как Москва был столицей Советского Союза, центром притяжения и объединения народов, проживавших на территории СССР. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить ваши заслуги перед советским государством, его многонациональным народом и, прежде всего, перед Абхазской автономной социалистической республикой. Хотелось бы выразить благодарность за ваш вклад в развитие Советской Абхазии, за ваши заслуги перед независимым Абхазским государством. Со 100-летием образования СССР, дорогие наши старшие товарищи!" – поздравил присутствующих руководитель Дома Москвы Александр Бигвава.
Поздравительную ноту прислал и лидер российской Коммунистической партии Геннадий Зюганов. В своем письме он отметил готовность всегда "подставить братское плечо товарищам из Коммунистической партии Республики Абхазия".
Салакая о советизации Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 06.03.2023
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Салакая о плюсах советизации Абхазии: государственность, развитие культуры и образования
6 марта, 11:56
"Народы России и Абхазии – это верные союзники, наши страны – стратегические партнеры. Россия оказывает существенную финансовую помощь Абхазии, и абхазские воины активно участвуют в специальной военной операции на Украине. Контакты по линии Коммунистической партии стали хорошей традицией", – говорится в сообщении Зюганова.
Медали были учреждены Центральным Комитетом Коммунистической партии Российской Федерации в ознаменование 100-летнего юбилея со дня образования СССР, а также в честь 102-й годовщины советизации Абхазии.
Круглый стол Культура Абхазии в период СССР - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2022
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Культура и образование в советской Абхазии: завершился проект к 100-летию создания СССР
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