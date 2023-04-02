https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/chempionat-i-pervenstvo-goroda-po-tayskomu-boksu-proshli-v-sukhume-1044996357.html

Чемпионат и первенство города по тайскому боксу прошли в Сухуме

Чемпионат и первенство города по тайскому боксу прошли в Сухуме

В отборочных соревнованиях принимали участие около 120 юных спортсменов из Сухума, Гагрского района, Гудаутского района и Гала. 02.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. В Сухуме прошли чемпионат и первенство города по тайскому боксу, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии. Более 120 боксеров из Сухума, Цандрыпша, Дурипша и Гала пробовали свои силы на этих соревнованиях. По итогам, столичные спортсмены заняли первое общекомандное место, второе место заняла команда поселка Цандрыпш, третье - боксеры из Гудаутского района.Соревнования были отборочными - победители могут стать частью сборной Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/sair-kacharava-stal-pervenstva-moskvy-po-boksu-sredi-yuniorov--1044994479.html

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