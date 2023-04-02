https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-v-stolitse-i-kontserty-v-rayonakh-1045000041.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли в столице и концерты в районах

Культурная афиша Абхазии: спектакли в столице и концерты в районах

Афиша культурных событий Абхазии на неделю - с 3 по 9 марта. 02.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-02T19:52+0300

2023-04-02T19:52+0300

2023-04-02T19:52+0300

в абхазии

абхазия

культура

театр

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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.Сухум4 апреля в 19:00 Абхазский государственный драматический театр покажет спектакль "Ловелас", основанный на произведении "Бедные люди" Федора Достоевского. Это история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Роль главного героя исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия.3 апреля в 19:00 в РУСДРАМе пройдет показ спектакля "В лучах". В моноспектакль в одном действии блистает актриса Ирина Делба. Режиссер-постановщик - Антон Корнилов.Еще один моноспектакль, “Енджи-ханум, обойденная счастьем”, поставленный по повести Даура Зантария, покажут 4 апреля в 19:00. Главную роль исполняет Заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян.5 апреля в 19:00 в театре можно будет посмотреть постановку "Бродский". Минимум декораций и максимум атмосферы, погрузиться в творчество поэта зрителям поможет актриса Милана Ломия. Восточные районы Абхазии6 апреля, в 16:00 в в Доме культуры города Гал состоится концерт Государственного ансамбля народного танца “Кавказ”. Еще один концерт "Кавказа", на который сможет попасть любой желающий, пройдет в Доме Культуры в Ткуарчале. Вход на концерты бесплатный.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/rusdram-pokazhet-tri-spektaklya-v-sankt-peterburge-1044998502.html

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