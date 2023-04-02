Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-v-stolitse-i-kontserty-v-rayonakh-1045000041.html
Культурная афиша Абхазии: спектакли в столице и концерты в районах
Культурная афиша Абхазии: спектакли в столице и концерты в районах
Афиша культурных событий Абхазии на неделю - с 3 по 9 марта. 02.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-02T19:52+0300
2023-04-02T19:52+0300
в абхазии
абхазия
культура
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0e/1044134434_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_ff43a1961d97737f6eb8325af11ae542.jpg
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.Сухум4 апреля в 19:00 Абхазский государственный драматический театр покажет спектакль "Ловелас", основанный на произведении "Бедные люди" Федора Достоевского. Это история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Роль главного героя исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия.3 апреля в 19:00 в РУСДРАМе пройдет показ спектакля "В лучах". В моноспектакль в одном действии блистает актриса Ирина Делба. Режиссер-постановщик - Антон Корнилов.Еще один моноспектакль, “Енджи-ханум, обойденная счастьем”, поставленный по повести Даура Зантария, покажут 4 апреля в 19:00. Главную роль исполняет Заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян.5 апреля в 19:00 в театре можно будет посмотреть постановку "Бродский". Минимум декораций и максимум атмосферы, погрузиться в творчество поэта зрителям поможет актриса Милана Ломия. Восточные районы Абхазии6 апреля, в 16:00 в в Доме культуры города Гал состоится концерт Государственного ансамбля народного танца “Кавказ”. Еще один концерт "Кавказа", на который сможет попасть любой желающий, пройдет в Доме Культуры в Ткуарчале. Вход на концерты бесплатный.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/rusdram-pokazhet-tri-spektaklya-v-sankt-peterburge-1044998502.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0e/1044134434_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_8bcc5275d0d0bbb1420a425faf1192d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, культура, театр
абхазия, культура, театр

Культурная афиша Абхазии: спектакли в столице и концерты в районах

19:52 02.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-показ спектакля "Ловелас"
Пресс-показ спектакля Ловелас - Sputnik Абхазия, 1920, 02.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Афиша культурных событий Абхазии на неделю - с 3 по 9 марта.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.

Сухум

4 апреля в 19:00 Абхазский государственный драматический театр покажет спектакль "Ловелас", основанный на произведении "Бедные люди" Федора Достоевского. Это история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Роль главного героя исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия.
3 апреля в 19:00 в РУСДРАМе пройдет показ спектакля "В лучах". В моноспектакль в одном действии блистает актриса Ирина Делба. Режиссер-постановщик - Антон Корнилов.
Еще один моноспектакль, “Енджи-ханум, обойденная счастьем”, поставленный по повести Даура Зантария, покажут 4 апреля в 19:00. Главную роль исполняет Заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян.
5 апреля в 19:00 в театре можно будет посмотреть постановку "Бродский". Минимум декораций и максимум атмосферы, погрузиться в творчество поэта зрителям поможет актриса Милана Ломия.

Восточные районы Абхазии

6 апреля, в 16:00 в в Доме культуры города Гал состоится концерт Государственного ансамбля народного танца “Кавказ”.
Еще один концерт "Кавказа", на который сможет попасть любой желающий, пройдет в Доме Культуры в Ткуарчале. Вход на концерты бесплатный.
Пресс-показ спектакля Красавец мужчина - Sputnik Абхазия, 1920, 02.04.2023
В Абхазии
РУСДРАМ покажет три спектакля в Санкт-Петербурге
17:47
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0