https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/rusdram-pokazhet-tri-spektaklya-v-sankt-peterburge-1044998502.html

РУСДРАМ покажет три спектакля в Санкт-Петербурге

РУСДРАМ покажет три спектакля в Санкт-Петербурге

Театр из Абхазии принимает участие в XXV театральном фестивале "Встречи в России". 02.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-02T17:47+0300

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера покажет три спектакля в Санкт-Петербурге, сообщил в своих социальных сетях директор театра Ираклий Хинтба."Отмечу, что за 25 лет "Встреч в России" РУСДРАМ стал единственным театром, удостоенным права сыграть сразу три спектакля на этом престижном фестивале", - написал Хинтба. Спектакли пройдут 12, 13 и 14 апреля на сцене театра-фестиваля "Балтийский дом". 12 апреля, в день 200-летия со дня рождения русского драматурга Александра Островского, будет дан "Красавец мужчина" по мотивам его пьесы, 13 апреля - Софичка, 14 апреля - "Радость вопреки всему".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/lyubov-i-dengi-krasavets-muzhchina-v-sukhume-1044850830.html

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