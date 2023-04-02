https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/novuyu-musorouborochnuyu-tekhniku-priobreli-v-gagrskom-rayone-1044999902.html

Новую мусороуборочную технику приобрели в Гагрском районе

Новую мусороуборочную технику приобрели в Гагрском районе

На покупку четырех мусороуборочных машин для обслуживания Гагрского района из местного бюджета выделили 26 миллионов рублей. 02.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-02T22:09+0300

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СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре мусороуборочные машины приобрели для обслуживания Гагрского района, рассказал Sputnik директор МУП "Спецавтохозяйство" Тимур Бигвава."После их приобретения у нас стало 15 мусороуборочных машин. На сегодня этого количества достаточно, но с учетом того, какими быстрыми темпами развиваются города, обновлять автопарк нужно каждые два года. Стройплощадок становится все больше, запускается все больше объектов, и в связи с этим объем работ увеличивается", - сказал Бигвава.Бигвава добавил, что еще три года назад в местном "Спецавтохозяйстве" было шесть машин.По словам Бигвава, в обслуживании только городской части Гагры в зимний период в день задействовано 6-7 мусороуборочных машин, которые в течение одного месяца вывозят на полигон в селе Алахадзы до 6000 кубов отходов. А в курортный сезон количество выездов и объема мусора может увеличиться в 5-6 раз.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/dorogi-mosty-vodoprovod-i-ochistnye-sooruzheniya-chto-stroitsya-v-abkhazii-1044806802.html

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