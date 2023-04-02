https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/novuyu-musorouborochnuyu-tekhniku-priobreli-v-gagrskom-rayone-1044999902.html
Новую мусороуборочную технику приобрели в Гагрском районе
Новую мусороуборочную технику приобрели в Гагрском районе
На покупку четырех мусороуборочных машин для обслуживания Гагрского района из местного бюджета выделили 26 миллионов рублей. 02.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-02T22:09+0300
2023-04-02T22:09+0300
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СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре мусороуборочные машины приобрели для обслуживания Гагрского района, рассказал Sputnik директор МУП "Спецавтохозяйство" Тимур Бигвава."После их приобретения у нас стало 15 мусороуборочных машин. На сегодня этого количества достаточно, но с учетом того, какими быстрыми темпами развиваются города, обновлять автопарк нужно каждые два года. Стройплощадок становится все больше, запускается все больше объектов, и в связи с этим объем работ увеличивается", - сказал Бигвава.Бигвава добавил, что еще три года назад в местном "Спецавтохозяйстве" было шесть машин.По словам Бигвава, в обслуживании только городской части Гагры в зимний период в день задействовано 6-7 мусороуборочных машин, которые в течение одного месяца вывозят на полигон в селе Алахадзы до 6000 кубов отходов. А в курортный сезон количество выездов и объема мусора может увеличиться в 5-6 раз.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/dorogi-mosty-vodoprovod-i-ochistnye-sooruzheniya-chto-stroitsya-v-abkhazii-1044806802.html
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абхазия, новости
Новую мусороуборочную технику приобрели в Гагрском районе
На покупку четырех мусороуборочных машин для обслуживания Гагрского района из местного бюджета выделили 26 миллионов рублей.
СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре мусороуборочные машины приобрели для обслуживания Гагрского района, рассказал Sputnik директор МУП "Спецавтохозяйство" Тимур Бигвава.
Он уточнил, что на покупку техники из районного бюджета выделили 26 миллионов рублей. Одну машину оставят в Гагре, остальные передадут в Цандрипш, Алахадзы и Лдзаа.
"После их приобретения у нас стало 15 мусороуборочных машин. На сегодня этого количества достаточно, но с учетом того, какими быстрыми темпами развиваются города, обновлять автопарк нужно каждые два года. Стройплощадок становится все больше, запускается все больше объектов, и в связи с этим объем работ увеличивается", - сказал Бигвава.
Бигвава добавил, что еще три года назад в местном "Спецавтохозяйстве" было шесть машин.
По словам Бигвава, в обслуживании только городской части Гагры в зимний период в день задействовано 6-7 мусороуборочных машин, которые в течение одного месяца вывозят на полигон в селе Алахадзы до 6000 кубов отходов. А в курортный сезон количество выездов и объема мусора может увеличиться в 5-6 раз.