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Очамчырская школа-интернат станет базой отдыха для детей из Башкирии
Очамчырская школа-интернат станет базой отдыха для детей из Башкирии
В качестве еще одного варианта для размещения детей из Башкирии рассматривалась средняя школа №4 в Очамчыре. 02.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-02T18:44+0300
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Очамчырская школа-интернат станет летней базой отдыха для детей из Башкирии, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Абхазии. Для того, чтобы определить расположение базы отдыха, министр просвещения Абхазии Инал Габлия и его башкирский коллега Айбулат Хажин посетили очамчырскую среднюю школу №4 и школу-интернат имени Симона Басария.Айбулат Хажин высоко оценил условия в школе-интернате и близость к морю, и отметил, что, по его подсчетам, при небольших вложениях перед началом летнего сезона, в ней можно будет разместить 800 детей. Делегация из Башкортостана во главе с руководителем региона Радием Хабировым прибыла в Абхазию в четверг, 30 марта. Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, в том числе в области туризма, экономики и образования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/delegatsiya-bashkortostana-v-abkhazii-vstrecha-s-aslanom-bzhaniya-1044982616.html
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Очамчырская школа-интернат станет базой отдыха для детей из Башкирии
18:44 02.04.2023 (обновлено: 20:01 02.04.2023)
В качестве еще одного варианта для размещения детей из Башкирии рассматривалась средняя школа №4 в Очамчыре.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik.
Очамчырская школа-интернат станет летней базой отдыха для детей из Башкирии, сообщает
пресс-служба Министерства просвещения Абхазии.
Для того, чтобы определить расположение базы отдыха, министр просвещения Абхазии Инал Габлия и его башкирский коллега Айбулат Хажин посетили очамчырскую среднюю школу №4 и школу-интернат имени Симона Басария.
Айбулат Хажин высоко оценил условия в школе-интернате и близость к морю, и отметил, что, по его подсчетам, при небольших вложениях перед началом летнего сезона, в ней можно будет разместить 800 детей.
Делегация из Башкортостана во главе с руководителем региона Радием Хабировым прибыла в Абхазию в четверг, 30 марта. Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, в том числе в области туризма, экономики и образования.