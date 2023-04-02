https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/ochamchyrskaya-shkola-internat-stanet-bazoy-otdykha-dlya-detey-iz-bashkirii-1044998957.html

Очамчырская школа-интернат станет базой отдыха для детей из Башкирии

Очамчырская школа-интернат станет базой отдыха для детей из Башкирии

В качестве еще одного варианта для размещения детей из Башкирии рассматривалась средняя школа №4 в Очамчыре. 02.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-02T18:44+0300

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Очамчырская школа-интернат станет летней базой отдыха для детей из Башкирии, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Абхазии. Для того, чтобы определить расположение базы отдыха, министр просвещения Абхазии Инал Габлия и его башкирский коллега Айбулат Хажин посетили очамчырскую среднюю школу №4 и школу-интернат имени Симона Басария.Айбулат Хажин высоко оценил условия в школе-интернате и близость к морю, и отметил, что, по его подсчетам, при небольших вложениях перед началом летнего сезона, в ней можно будет разместить 800 детей. Делегация из Башкортостана во главе с руководителем региона Радием Хабировым прибыла в Абхазию в четверг, 30 марта. Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, в том числе в области туризма, экономики и образования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/delegatsiya-bashkortostana-v-abkhazii-vstrecha-s-aslanom-bzhaniya-1044982616.html

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