https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/paromnoe-soobschenie-sochi-i-turtsii-zapustyat-v-mae-1044995917.html

Паромное сообщение Сочи и Турции запустят в мае

Паромное сообщение Сочи и Турции запустят в мае

Грузо-пассажирский паром из Сочи в Трабзон не ходит с 2014 года. Прекращение морского сообщения с турецким портовым городом было связано с обеспечением... 02.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-02T11:10+0300

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Паромное сообщение между Сочи и турецким Трабзоном планируется запустить 1 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркута Челеби."Мы планируем подписать 6 апреля соглашения по запуску паромного сообщения. На линии Сочи-Трабзон будет задействован паром на 300 человек. Он сможет перевозить (также - ред.) 200 автомобилей, шесть автобусов, 12 контейнеров. Рейсы начнутся 1 мая, ворота в Россию будут открыты", - цитирует Челеби газета Yeni Akit.Количество паромов на маршруте Челеби не уточнил. Паромы между Сочи и Трабзоном начали курсировать в 1992 году. В 2014 году, перед Олимпийскими играми, паромное сообщение прекратилось, и с тех пор не возобновлялось.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/morskie-kruizy-v-egipet-zapustyat-iz-sochi-1043584017.html

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