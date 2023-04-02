https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-3-aprelya-1044998644.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 апреля

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 02.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-02T18:14+0300

2023-04-02T18:14+0300

2023-04-02T18:14+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 апреля - Sputnik. В понедельник 3 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и днем без осадков, к концу дня из-за незначительного перепада атмосферного давления возможен слабый дождь.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии