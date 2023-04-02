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Российские войска уничтожили восемь групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации
Российские войска уничтожили восемь групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации
Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках целей военной спецоперации на Украине. 02.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-02T16:20+0300
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Российские войска уничтожили восемь украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР, ДНР, Харьковской области и Запорожье. Об этом сообщает Министерство обороны России. Еще две группы диверсантов были выявлены на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Там противник за сутки потерял более 40 бойцов, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубицу Д-30, гаубицу Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Ведомство сообщает, что на Красно-Лиманском направлении потери противника составили до ста военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную гаубицу "Акация" и гаубицу Д-30. На Донецком направлении российские войска уничтожили более 210 украинских солдат и наемников, три бронетранспортера "Kirpi" турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, гаубицу "Мста-Б", на Херсонском направлении - до 15 бойцов ВСУ, семь автомобилей и одну самоходную гаубицу "Акация".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах.Поражены склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады, командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады.Средствами ПВО России за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/minoborony-rossii-rasskazalo-o-sutochnykh-poteryakh-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1044989275.html
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россия, украина, министерство обороны рф, донбасс, новости
россия, украина, министерство обороны рф, донбасс, новости
Российские войска уничтожили восемь групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации
16:20 02.04.2023 (обновлено: 16:40 02.04.2023)
Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках целей военной спецоперации на Украине.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik.
Российские войска уничтожили восемь украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР, ДНР, Харьковской области и Запорожье. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Шесть групп были уничтожены в районе населенных пунктов на Купянском направлении, там же за сутки поражены до 30 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30.
Еще две группы диверсантов были выявлены на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Там противник за сутки потерял более 40 бойцов, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубицу Д-30, гаубицу Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Ведомство сообщает, что на Красно-Лиманском направлении потери противника составили до ста военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную гаубицу "Акация" и гаубицу Д-30.
На Донецком направлении российские войска уничтожили более 210 украинских солдат и наемников, три бронетранспортера "Kirpi" турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, гаубицу "Мста-Б", на Херсонском направлении - до 15 бойцов ВСУ, семь автомобилей и одну самоходную гаубицу "Акация".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах.
Поражены склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады, командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады.
Средствами ПВО России за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областях.