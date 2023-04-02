https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/rossiyskie-voyska-unichtozhili-vosem-grupp-diversantov-vsu-v-zone-spetsoperatsii-1044998018.html

Российские войска уничтожили восемь групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации

Российские войска уничтожили восемь групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации

Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках целей военной спецоперации на Украине. 02.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-02T16:20+0300

2023-04-02T16:20+0300

2023-04-02T16:40+0300

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Российские войска уничтожили восемь украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР, ДНР, Харьковской области и Запорожье. Об этом сообщает Министерство обороны России. Еще две группы диверсантов были выявлены на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Там противник за сутки потерял более 40 бойцов, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубицу Д-30, гаубицу Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Ведомство сообщает, что на Красно-Лиманском направлении потери противника составили до ста военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную гаубицу "Акация" и гаубицу Д-30. На Донецком направлении российские войска уничтожили более 210 украинских солдат и наемников, три бронетранспортера "Kirpi" турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, гаубицу "Мста-Б", на Херсонском направлении - до 15 бойцов ВСУ, семь автомобилей и одну самоходную гаубицу "Акация".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах.Поражены склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады, командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады.Средствами ПВО России за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/minoborony-rossii-rasskazalo-o-sutochnykh-poteryakh-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1044989275.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/svo-garnizon-bakhmutskoy-fortetsii-pogibaet-i-sdaetsya-1044965172.html

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