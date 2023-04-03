https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/chislo-postradavshikh-pri-vzryve-v-sankt-peterburge-uvelichilos-do-32-1045004832.html
Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге увеличилось до 32
Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге увеличилось до 32
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский. 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T08:55+0300
2023-04-03T08:55+0300
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32 человек, десять пациентов в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России."По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, 5 человек в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. Движение "Кибер Фронт Z", организовавшее мероприятие в Петербурге, сообщало, что они предпринимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/voenkor-vladlen-tatarskiy-pogib-pri-vzryve-v-kafe-v-peterburge-1045002865.html
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санкт-петербург, россия, происшествия
санкт-петербург, россия, происшествия
Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге увеличилось до 32
08:55 03.04.2023 (обновлено: 09:04 03.04.2023)
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32 человек, десять пациентов в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, 5 человек в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.
Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. Движение "Кибер Фронт Z", организовавшее мероприятие в Петербурге, сообщало, что они предпринимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.