https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/investitsii-v-promyshlennost-i-turizm-ozgan-podvela-itogi-abkhazo-bashkirskikh-peregovorov-1045026412.html

Инвестиции в промышленность и туризм: Озган подвела итоги абхазо-башкирских переговоров

Инвестиции в промышленность и туризм: Озган подвела итоги абхазо-башкирских переговоров

Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым находилась в Абхазии с официальным визитом с 30 марта по 2 апреля. 03.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-03T18:40+0300

2023-04-03T18:40+0300

2023-04-03T19:30+0300

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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в интервью радио Sputnik рассказала о приоритетных направлениях сотрудничества с Башкортостаном.Она подчеркнула, что, помимо дружественной атмосферы, у сторон по итогам визита очень много практических наработок. Она отметила, что в республике ведется работа по привлечению инвестиций, поэтому с учетом инвестиционных возможностей регионов важно выделить те проекты, которые не останутся декларациями о намерениях, а будут практически реализованы."Почти 36% ВВП Башкирии приходится на промышленное производство, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы отдельные направления инвестирования были сконцентрированы на реализации проектов в сфере промышленного производства. Для Абхазии это очень важно. У Башкирии большой экспортный потенциал – это большое количество предприятий химической промышленности, машиностроения, производства электрооборудования, производство продовольственных товаров, текстильная, швейная, деревообрабатывающая отрасли и много других направлений", – добавила Озган.По ее словам, в условиях экономических санкций в отношении Российской Федерации особую роль приобретает развитие нашего транзитного потенциала – организации торгового коридора для товаров как импортируемых в РФ, так и экспортируемых в третьи страны. Для этой цели могут быть использованы транзитные возможности Абхазии, говорит министр."Наших коллег интересует поставки вино-водочной продукции, а также цитрусов и ореха, произведенных в Абхазии. Именно в этих направлениях мы будем концентрировать свои усилия. Другим важным направлением является туризм как основа нашей экономики. Мы выделяем два направления сотрудничества – первое, это возможность создания в Абхазии туристических объектов, это интересно нашим башкирским коллегам. Второе направление – возможность предоставления туристических услуг, не только в летнее время, но и межсезонье", – сказала Озган.По словам министра, стороны также обсудили возможность организации на территории Абхазии технопарка, который позволил бы использовать механизмы финансовой аренды (лизинга) для приобретения оборудования и техники. Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым прибыла в Абхазию с официальным визитом 30 марта. Аслан Бжания принял своего башкирского коллегу у себя в кабинете в Сухуме, где стороны обсудили сферы взаимного сотрудничества, увеличение товарооборота, туристический потенциал.31 марта Абхазия и Башкортостан подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах. Документ включает в себя 17 направлений сотрудничества.

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