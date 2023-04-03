https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/investitsii-v-promyshlennost-i-turizm-ozgan-podvela-itogi-abkhazo-bashkirskikh-peregovorov-1045026412.html
Инвестиции в промышленность и туризм: Озган подвела итоги абхазо-башкирских переговоров
Инвестиции в промышленность и туризм: Озган подвела итоги абхазо-башкирских переговоров
Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым находилась в Абхазии с официальным визитом с 30 марта по 2 апреля. 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T18:40+0300
2023-04-03T18:40+0300
2023-04-03T19:30+0300
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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в интервью радио Sputnik рассказала о приоритетных направлениях сотрудничества с Башкортостаном.Она подчеркнула, что, помимо дружественной атмосферы, у сторон по итогам визита очень много практических наработок. Она отметила, что в республике ведется работа по привлечению инвестиций, поэтому с учетом инвестиционных возможностей регионов важно выделить те проекты, которые не останутся декларациями о намерениях, а будут практически реализованы."Почти 36% ВВП Башкирии приходится на промышленное производство, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы отдельные направления инвестирования были сконцентрированы на реализации проектов в сфере промышленного производства. Для Абхазии это очень важно. У Башкирии большой экспортный потенциал – это большое количество предприятий химической промышленности, машиностроения, производства электрооборудования, производство продовольственных товаров, текстильная, швейная, деревообрабатывающая отрасли и много других направлений", – добавила Озган.По ее словам, в условиях экономических санкций в отношении Российской Федерации особую роль приобретает развитие нашего транзитного потенциала – организации торгового коридора для товаров как импортируемых в РФ, так и экспортируемых в третьи страны. Для этой цели могут быть использованы транзитные возможности Абхазии, говорит министр."Наших коллег интересует поставки вино-водочной продукции, а также цитрусов и ореха, произведенных в Абхазии. Именно в этих направлениях мы будем концентрировать свои усилия. Другим важным направлением является туризм как основа нашей экономики. Мы выделяем два направления сотрудничества – первое, это возможность создания в Абхазии туристических объектов, это интересно нашим башкирским коллегам. Второе направление – возможность предоставления туристических услуг, не только в летнее время, но и межсезонье", – сказала Озган.По словам министра, стороны также обсудили возможность организации на территории Абхазии технопарка, который позволил бы использовать механизмы финансовой аренды (лизинга) для приобретения оборудования и техники. Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым прибыла в Абхазию с официальным визитом 30 марта. Аслан Бжания принял своего башкирского коллегу у себя в кабинете в Сухуме, где стороны обсудили сферы взаимного сотрудничества, увеличение товарооборота, туристический потенциал.31 марта Абхазия и Башкортостан подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах. Документ включает в себя 17 направлений сотрудничества.
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экономика, абхазия, башкортостан, политика, политика
экономика, абхазия, башкортостан, политика, политика
Инвестиции в промышленность и туризм: Озган подвела итоги абхазо-башкирских переговоров
18:40 03.04.2023 (обновлено: 19:30 03.04.2023)
Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым находилась в Абхазии с официальным визитом с 30 марта по 2 апреля.
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в интервью радио Sputnik рассказала о приоритетных направлениях сотрудничества с Башкортостаном.
Она подчеркнула, что, помимо дружественной атмосферы, у сторон по итогам визита очень много практических наработок.
"Конечно, развитие внешнеэкономических связей с регионами Российской Федерации имеет очень важное экономическое значение, потому что у каждого региона своя специфика, свои возможности для сотрудничества. В этом смысле особую роль нужно уделять конкретным, приоритетным направлениям", – подчеркнула министр.
Она отметила, что в республике ведется работа по привлечению инвестиций, поэтому с учетом инвестиционных возможностей регионов важно выделить те проекты, которые не останутся декларациями о намерениях, а будут практически реализованы.
"Почти 36% ВВП Башкирии приходится на промышленное производство, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы отдельные направления инвестирования были сконцентрированы на реализации проектов в сфере промышленного производства. Для Абхазии это очень важно. У Башкирии большой экспортный потенциал – это большое количество предприятий химической промышленности, машиностроения, производства электрооборудования, производство продовольственных товаров, текстильная, швейная, деревообрабатывающая отрасли и много других направлений", – добавила Озган.
По ее словам, в условиях экономических санкций в отношении Российской Федерации особую роль приобретает развитие нашего транзитного потенциала – организации торгового коридора для товаров как импортируемых в РФ, так и экспортируемых в третьи страны. Для этой цели могут быть использованы транзитные возможности Абхазии, говорит министр.
"Наших коллег интересует поставки вино-водочной продукции, а также цитрусов и ореха, произведенных в Абхазии. Именно в этих направлениях мы будем концентрировать свои усилия. Другим важным направлением является туризм как основа нашей экономики. Мы выделяем два направления сотрудничества – первое, это возможность создания в Абхазии туристических объектов, это интересно нашим башкирским коллегам. Второе направление – возможность предоставления туристических услуг, не только в летнее время, но и межсезонье", – сказала Озган.
По словам министра, стороны также обсудили возможность организации на территории Абхазии технопарка, который позволил бы использовать механизмы финансовой аренды (лизинга) для приобретения оборудования и техники.
"Для потребностей нашей экономики это очень серьезный инструмент, и это позволит иметь доступ к производственному оборудованию, технике, которые необходимы для нашего бизнеса", – подчеркнула вице-премьер.
Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым прибыла в Абхазию с официальным визитом 30 марта. Аслан Бжания принял своего башкирского коллегу у себя в кабинете в Сухуме, где стороны обсудили сферы взаимного сотрудничества, увеличение товарооборота, туристический потенциал.
31 марта Абхазия и Башкортостан подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах. Документ включает в себя 17 направлений сотрудничества.