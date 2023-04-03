https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-4-aprelya-1045019444.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 апреля

Погоду черноморского побережья Абхазии формирует теплый сектор южного циклона. 03.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-03T17:55+0300

2023-04-03T17:55+0300

2023-04-03T18:55+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/16/1044798043_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_102b6ea48e8db8eb34347405200c6cd8.jpg

СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Во вторник, 4 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии