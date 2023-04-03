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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует теплый сектор южного циклона. 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T17:55+0300
2023-04-03T17:55+0300
2023-04-03T18:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Во вторник, 4 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 апреля
17:55 03.04.2023 (обновлено: 18:55 03.04.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Во вторник, 4 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.