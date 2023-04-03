https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/rossiya-ratifitsirovala-protokol-s-abkhaziey-o-vozvrate-nezakonno-poluchennoy-pensii-1045012917.html
Россия ратифицировала протокол с Абхазией о возврате незаконно полученной пенсии
Россия ратифицировала протокол с Абхазией о возврате незаконно полученной пенсии
Между Россией и Абхазией в апреле 2015 года было подписано соглашение о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике. 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T16:45+0300
2023-04-03T16:45+0300
2023-04-03T16:54+0300
в абхазии
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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола об изменениях в соглашение между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как уточняется, изменения направлены на усиление ответственности сторон за расходованием средств России на выплату пенсий и доплаты к пенсии российским гражданам, постоянно проживающим в Абхазии.Отмечается, что объем излишне полученных сумм пенсий и доплат к ним за период с 2015 года по 30 июня 2022 года составил более 24,3 миллиона рублей (свыше 19,6 миллиона излишних сумм пенсий и более 4,7 миллиона доплат).Кроме того, закон закрепляет конфиденциальность информации, которой обмениваются страны, а также на беспрепятственное перемещение через границу грузов, необходимых для выполнения РФ обязательств по соглашению, предусматривает освобождение российской стороны от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников в Абхазии при организации приема граждан и документов от них в целях установления и выплаты пенсии.Протокол был подписан в Москве 7 июля 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/grazhdanin-i-nachalnik-adzhba-o-vozvrate-abkhaziey-nezakonno-poluchennykh-rossiyskikh-pensiy--1044954646.html
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пенсии, абхазия, россия, владимир путин
пенсии, абхазия, россия, владимир путин
Россия ратифицировала протокол с Абхазией о возврате незаконно полученной пенсии
16:45 03.04.2023 (обновлено: 16:54 03.04.2023)
Между Россией и Абхазией в апреле 2015 года было подписано соглашение о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике.
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола об изменениях в соглашение между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как уточняется, изменения направлены на усиление ответственности сторон за расходованием средств России на выплату пенсий и доплаты к пенсии российским гражданам, постоянно проживающим в Абхазии.
Отмечается, что объем излишне полученных сумм пенсий и доплат к ним за период с 2015 года по 30 июня 2022 года составил более 24,3 миллиона рублей (свыше 19,6 миллиона излишних сумм пенсий и более 4,7 миллиона доплат).
Кроме того, закон закрепляет конфиденциальность информации, которой обмениваются страны, а также на беспрепятственное перемещение через границу грузов, необходимых для выполнения РФ обязательств по соглашению, предусматривает освобождение российской стороны от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников в Абхазии при организации приема граждан и документов от них в целях установления и выплаты пенсии.
Протокол был подписан в Москве 7 июля 2022 года.