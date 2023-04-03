https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/sledstvennyy-komitet-perekvalifitsiroval-statyu-ob-ubiystve-tatarskogo-na-terakt-1045027337.html

Следственный комитет переквалифицировал статью об убийстве Татарского на теракт

Следственный комитет переквалифицировал статью об убийстве Татарского на теракт

Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв, погиб журналист Владлен Татарский. Пострадали 32 человека. 03.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-03T20:00+0300

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санкт-петербург

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Следственный комитет переквалифицировал обвинение по уголовному делу об убийстве военкора Владлена Татарского на теракт, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства."Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК России ("Террористический акт")", — заявили в СК.По версии следствия, преступление планировали и организовали с территории Украины.Сейчас следователи устанавливают всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков.Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. Подозреваемая подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/ubiystvo-tatarskogo-splanirovali-spetssluzhby-ukrainy-s-privlecheniem-storonnikov-fbk-1045008903.html

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