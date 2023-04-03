https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/spetsialist-sprognoziroval-sroki-raboty-svalki-v-alakhadzy-1045004157.html
Специалист спрогнозировал сроки работы свалки в Алахадзы
Специалист спрогнозировал сроки работы свалки в Алахадзы
Толщина мусора от поверхности полигона бытовых отходов в селе Алахадзы до почвы достигает 25-30 метров. 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T09:35+0300
2023-04-03T09:35+0300
2023-04-03T09:35+0300
в абхазии
гагрский район
мусор
мусорный полигон
абхазия
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СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Места на полигоне бытовых отходов в селе Алахадзы Гагрского района хватит максимум еще на три года, сказал в беседе с корреспондентом Sputnik директор МУП "Спецавтохозяйство" Тимур Бигвава."С учетом того, как прошли последние курортные сезоны, мы сможем пользоваться свалкой максимум еще три года", - прогнозирует он.По словам Бигвава, если 5-7 лет назад техника заезжала на территорию свалки в Алахадзы, спускаясь вниз по территории, то сейчас она преодолевает подъемы, образовавшиеся из мусора.От поверхности горы мусора на полигоне до почвы местами достигает 25-30 метров, уточнил Бигвава и добавил, что тушить возгорания на этой свалке становится все сложнее."Свалка также уничтожает технику. Этого не было бы, если там была бетонная или асфальтированная дорога, но построить там такую дорогу невозможно. Свалка как "тесто". Оно не лежит на месте и постоянно движется. Невооруженным глазом это не увидишь, но это факт", - сказал он.В конце апреля 2023 года намечен запуск полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского, строительство которого началось в октябре 2021 года. Бигвава отметил, что вопрос о вывозе туда мусора из Гагры еще предстоит тщательно изучить на уровне руководства района, так как это в разы увеличит расходы и вызовет необходимость приобретения дополнительной специализированной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/novuyu-musorouborochnuyu-tekhniku-priobreli-v-gagrskom-rayone-1044999902.html
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гагрский район, мусор, мусорный полигон, абхазия
гагрский район, мусор, мусорный полигон, абхазия
Специалист спрогнозировал сроки работы свалки в Алахадзы
Толщина мусора от поверхности полигона бытовых отходов в селе Алахадзы до почвы достигает 25-30 метров.
СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Места на полигоне бытовых отходов в селе Алахадзы Гагрского района хватит максимум еще на три года, сказал в беседе с корреспондентом Sputnik директор МУП "Спецавтохозяйство" Тимур Бигвава.
"С учетом того, как прошли последние курортные сезоны, мы сможем пользоваться свалкой максимум еще три года", - прогнозирует он.
По словам Бигвава, если 5-7 лет назад техника заезжала на территорию свалки в Алахадзы, спускаясь вниз по территории, то сейчас она преодолевает подъемы, образовавшиеся из мусора.
От поверхности горы мусора на полигоне до почвы местами достигает 25-30 метров, уточнил Бигвава и добавил, что тушить возгорания на этой свалке становится все сложнее.
"Свалка также уничтожает технику. Этого не было бы, если там была бетонная или асфальтированная дорога, но построить там такую дорогу невозможно. Свалка как "тесто". Оно не лежит на месте и постоянно движется. Невооруженным глазом это не увидишь, но это факт", - сказал он.
Возгорания на полигоне происходят регулярно, подчеркнул Бигвава. В месяц два или три раза. Тушить приходится силами профильных организаций с использованием техники. Борются с огнем путем посыпания земли или пепла на очаг возгорания.
В конце апреля 2023 года намечен запуск полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского, строительство которого началось в октябре 2021 года. Бигвава отметил, что вопрос о вывозе туда мусора из Гагры еще предстоит тщательно изучить на уровне руководства района, так как это в разы увеличит расходы и вызовет необходимость приобретения дополнительной специализированной техники.