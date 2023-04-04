https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/i-vragu-ne-pozhelaesh-kak-arakichi-vosprinyali-pozhar-v-shkole-1045036915.html

"И врагу не пожелаешь": кто помог ученикам и учителям сгоревшей школы в Аракиче

"И врагу не пожелаешь": кто помог ученикам и учителям сгоревшей школы в Аракиче

23 марта в школе в селе Аракич произошел пожар. Сгорел весь второй этаж здания и задняя часть школы. После весенних каникул погорельцев приняли в атарской... 04.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-04T18:40+0300

2023-04-04T18:40+0300

2023-04-04T18:58+0300

в абхазии

образование

очамчырский район

абхазия

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О том, как произошел пожар, кто помог погорельцам, как продолжился учебный процесс и когда восстановят школу, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikУчителя, ученики и родители собираются у аракичской школы. Мелкий дождь заставляет детей бежать к навесу у входа в здание. Только этот козырек и сохранился после пожара вечером 23 марта.- Даже не верится, что наша школа сгорела, - вырывается у одной из старшеклассниц.Десятиклассница Элина Асланян своими глазами видела, как горела родная школа. О пожаре ей сообщила мать. Был поздний вечер, но несмотря на это Элина побежала к школе.Тушить огонь помогал и девятиклассник Тигран Бахлян. Он также прибежал сразу к школе. Мальчик скромно отмечает, что каждый помогал, чем мог, пытались хоть что-то спасти.По словам директора школы Ануш Оксузян, спасти удалось не так много вещей. Пожар быстро охватил весь второй этаж и заднюю часть здания.“Еще 10 вечера не было, позвонила жена охранника, и сказала: "горит наша школа". Я оповестила всех учителей, и сама выехала в школу. Но там сначала даже не смогла выйти из машины. Это трагедия для нас. Дети стояли и плакали, родители их пытались оттащить домой. Это наш дом, дом детей. И когда на твоих глазах горит твой дом, и ты не можешь ничего спасти - это страшно. Никому такое не пожелаешь, даже врагу”, - отмечает Оксузян.Соседская помощьК 12:00 к Аракичской школе подъезжает школьный автобус из Атары. Директор школы Светлана Бутба вместе с педагогическим составом выходит из машины и направляется к погорельцам. Ближайшие соседи не оставили в беде аракичей. Они сразу предложили им продолжить учебный процесс в атарской школе."Дорогие наши ближайшие соседи, мы вместе с вами разделяем вашу боль. Мы приглашаем вас в нашу школу", - отметила директор школы Светлана Бутба.По ее словам, в самой атарской школе учителя своими силами проводили ремонт. Но работы были приостановлены, и в течение недели они готовились к приему погорельцев. И вот, после весенних каникул, 76 детей из Аракича могут продолжить учебу.Атарская школа предоставила соседям свой транспорт, еще один автобус выделила администрация Очамчырского района.Ануш Оксузян отмечает, что если раньше школы дружили, то теперь они стали побратимы.По ее словам, в первое время и детям, и учителям будет непривычно перестраиваться. Ведь раньше уроки начинались в 9 утра, а сейчас учеба будет во вторую смену.“Раньше мы к 9 начинали, начинали с зарядки. В хорошую погоду во дворе делали зарядку, в плохую - в спортзале. Спортзал у нас был новый, да в целом школа хорошая была, нам 10 лет назад делали ремонт. Классы теплые были. Дети заходили в школу и сразу снимали верхнюю одежду, настолько тепло было. Библиотека была хорошая, компьютерный класс был. Все условия были”, - добавляет Оксузян.Община поможетНе осталась в стороне и Армянская община. Она взяла на себя все обязательства по восстановлению сгоревшего здания. В течение недели жители села Аракич и выпускники школы разбирали завалы после пожара. Сейчас уже все подготовлено к началу ремонта.По словам начальника Управления образования Очамчырского района Темура Гиндия, на восстановление школы необходимо около 30 миллионов рублей. Сейчас, в первую очередь, необходимо сделать крышу и межэтажное перекрытие. Стены во время пожара не сгорели, и благодаря этому будет проще ремонтировать.Помогут представители общины не только аракичской школе. По словам директора атарской школы Светланы Бутба, после такого доброго жеста с их стороны, один из представителей армянской общины обещал помочь установить новые окна и в атарской школе.Школа в селе Аракич загорелась в четверг 23 марта. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, пожар начался в компьютерном классе из-за перегрева бесперебойника. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов, которые тушили пожар до часу ночи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/alik-minasyan-vozglavil-armyanskuyu-obschinu-abkhazii-1044213835.html

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Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

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образование, очамчырский район, абхазия