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Нарышкин: Запад убеждает Грузию вернуть Абхазию и Южную Осетию
Нарышкин: Запад убеждает Грузию вернуть Абхазию и Южную Осетию
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин находится с рабочим визитом в Беларуси для участия в совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ... 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T12:10+0300
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Россия видит попытки Запада убедить Грузию, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.По его словам, западные страны принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Россией в связи с событиями на Украине. Глава разведки подчеркнул, что Запад видит, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, поэтому пытаются вовлечь Тбилиси в конфликт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/bzhaniya-vrag-ne-proydet-kto-by-ego-ni-podtalkival-1044767571.html
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Нарышкин: Запад убеждает Грузию вернуть Абхазию и Южную Осетию
12:10 04.04.2023 (обновлено: 12:51 04.04.2023)
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин находится с рабочим визитом в Беларуси для участия в совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии. Его принял президент Александр Лукашенко.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Россия видит попытки Запада убедить Грузию, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона, других западных столиц убедить грузинское руководство в открытии так называемого "второго фронта". Убеждают грузинское руководство в том, что сейчас как раз тот удобный момент, когда можно вернуть контроль над территориями Абхазии и Южной Осетии", – сказал Нарышкин журналистам.
По его словам, западные страны принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Россией в связи с событиями на Украине. Глава разведки подчеркнул, что Запад видит, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, поэтому пытаются вовлечь Тбилиси в конфликт.