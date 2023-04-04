https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/naryshkin-zapad-ubezhdaet-gruziyu-vernut-abkhaziyu-i-yuzhnuyu-osetiyu-1045031090.html

Нарышкин: Запад убеждает Грузию вернуть Абхазию и Южную Осетию

Нарышкин: Запад убеждает Грузию вернуть Абхазию и Южную Осетию

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин находится с рабочим визитом в Беларуси для участия в совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ... 04.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-04T12:10+0300

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Россия видит попытки Запада убедить Грузию, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.По его словам, западные страны принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Россией в связи с событиями на Украине. Глава разведки подчеркнул, что Запад видит, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, поэтому пытаются вовлечь Тбилиси в конфликт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/bzhaniya-vrag-ne-proydet-kto-by-ego-ni-podtalkival-1044767571.html

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