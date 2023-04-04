https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-5-aprelya-1045035482.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 апреля

Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 04.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-04T16:45+0300

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2023-04-04T17:04+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. В среду, 5 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии