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Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 апреля
Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T16:45+0300
2023-04-04T16:45+0300
2023-04-04T17:04+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. В среду, 5 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 апреля
16:45 04.04.2023 (обновлено: 17:04 04.04.2023)
Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 4 апр - Sputnik. В среду, 5 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.