https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/sgb-politika-stran-zapada-napravlena-na-destabilizatsiyu-situatsii-v-zakavkazskom-regione-1045041951.html

СГБ: политика стран Запада направлена на дестабилизацию ситуации в закавказском регионе

СГБ: политика стран Запада направлена на дестабилизацию ситуации в закавказском регионе

Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад убеждает Тбилиси в том, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной... 04.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-04T21:27+0300

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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Политика властей США, Великобритании и ряда стран Европы направлена на дестабилизацию ситуации в закавказском регионе и на вовлечение Грузии в военный конфликт с Абхазией и Южной Осетией, заявил Апсны-иахьа председатель СГБ Роберт Киут.По его словам, страны Запада оказывают давление на Грузию, чтобы открыть "второй фронт" против России.Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия видит попытки Запада убедить Грузию, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.По его словам, западные страны принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Россией в связи с событиями на Украине.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/naryshkin-zapad-ubezhdaet-gruziyu-vernut-abkhaziyu-i-yuzhnuyu-osetiyu-1045031090.html

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