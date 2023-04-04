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СГБ: политика стран Запада направлена на дестабилизацию ситуации в закавказском регионе
СГБ: политика стран Запада направлена на дестабилизацию ситуации в закавказском регионе
Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад убеждает Тбилиси в том, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной... 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T21:27+0300
2023-04-04T21:27+0300
2023-04-04T21:28+0300
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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Политика властей США, Великобритании и ряда стран Европы направлена на дестабилизацию ситуации в закавказском регионе и на вовлечение Грузии в военный конфликт с Абхазией и Южной Осетией, заявил Апсны-иахьа председатель СГБ Роберт Киут.По его словам, страны Запада оказывают давление на Грузию, чтобы открыть "второй фронт" против России.Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия видит попытки Запада убедить Грузию, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.По его словам, западные страны принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Россией в связи с событиями на Украине.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/naryshkin-zapad-ubezhdaet-gruziyu-vernut-abkhaziyu-i-yuzhnuyu-osetiyu-1045031090.html
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абхазия, грузия, россия, политика, сша, украина, служба безопасности республики абхазия
СГБ: политика стран Запада направлена на дестабилизацию ситуации в закавказском регионе
21:27 04.04.2023 (обновлено: 21:28 04.04.2023)
Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад убеждает Тбилиси в том, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.
СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Политика властей США, Великобритании и ряда стран Европы направлена на дестабилизацию ситуации в закавказском регионе и на вовлечение Грузии в военный конфликт с Абхазией и Южной Осетией, заявил Апсны-иахьа председатель СГБ Роберт Киут.
По его словам, страны Запада оказывают давление на Грузию, чтобы открыть "второй фронт" против России.
"Служба госбезопасности Абхазии на непрерывной основе осуществляет получение, обработку и анализ упреждающей информации, находится в тесном контакте с коллегами из России, а также осуществляет мероприятия по совершенствованию уровня боевой и технической оснащенности своих сотрудников", - подчеркнул Киут.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия видит попытки Запада убедить Грузию, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.
По его словам, западные страны принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Россией в связи с событиями на Украине.