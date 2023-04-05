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https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/glava-mid-nikaragua-prochitaet-lektsiyu-v-agu-1045059978.html
Министр иностранных дел Никарагуа прочитает лекцию в АГУ
Министр иностранных дел Никарагуа прочитает лекцию в АГУ
С идеей о том, чтобы глава внешнеполитического ведомства Никарагуа рассказал студентам о жизни президента Никарагуа Даниэля Ортеги, выступил министр... 05.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-05T15:12+0300
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада прочитает студентам Абхазского государственного университета лекцию о жизненном пути никарагуанского лидера Даниэля Ортеги. Об этом сообщает медиацентр МИД Абхазии. Посещение АГУ состоится в рамках рабочей поездки Монкады в Абхазию, которая состоится в мае 2023 года. Никарагуанский министр приедет в республику, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 30-летию абхазского МИДа.На онлайн-встрече с Монкадой министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба подчеркнул, что принятие приглашения – это очередное подтверждение близких, дружеских отношений между республиками. Также во время переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения между государствами, молодежную политику, наращивание связей в торгово-экономической сфере и создание торгового дома.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/abkhaziya-i-nikaragua-nametili-plan-vzaimodeystviya-v-oblasti-kultury-na-2023-god-1042922013.html
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абхазия, новости, мид абхазии, никарагуа

Министр иностранных дел Никарагуа прочитает лекцию в АГУ

15:12 05.04.2023 (обновлено: 15:54 05.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Вступительные экзамены в АГУ
Вступительные экзамены в АГУ - Sputnik Абхазия, 1920, 05.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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С идеей о том, чтобы глава внешнеполитического ведомства Никарагуа рассказал студентам о жизни президента Никарагуа Даниэля Ортеги, выступил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада прочитает студентам Абхазского государственного университета лекцию о жизненном пути никарагуанского лидера Даниэля Ортеги. Об этом сообщает медиацентр МИД Абхазии.
Посещение АГУ состоится в рамках рабочей поездки Монкады в Абхазию, которая состоится в мае 2023 года. Никарагуанский министр приедет в республику, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 30-летию абхазского МИДа.
На онлайн-встрече с Монкадой министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба подчеркнул, что принятие приглашения – это очередное подтверждение близких, дружеских отношений между республиками.
Также во время переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения между государствами, молодежную политику, наращивание связей в торгово-экономической сфере и создание торгового дома.
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