https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/glava-yuzhnoy-osetii-vstretilsya-s-delegatsiey-iz-abkhazii-1045063918.html
Глава Южной Осетии встретился с делегацией из Абхазии
Глава Южной Осетии встретился с делегацией из Абхазии
В Цхинвале начались Дни абхазской культуры, которые продлятся до четверга, 6 апреля. 05.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-05T15:54+0300
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с министром культуры Дауром Кове встретилась в Цхинвале с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу главы государства. На встрече Гаглоев подчеркнул, что судьбы народов двух братских республик неразрывно связаны, так как вместе они прошли немало испытаний, добившись признания своей государственности.На встрече Даур Кове подчеркнул, что культурные обмены между Абхазией и Южной Осетией должны носить регулярный характер."Для нас очень важно, что сегодня у нас есть возможность находиться в братской для нас республике и представить частичку нашей культуры всему народу Южной Осетии. Несмотря на тяжелую ситуацию в мире, мы находим время быть рядом друг с другом и делиться своим теплом. На мой взгляд, такого рода мероприятия необходимы. Надеюсь, мероприятия, которые будут проходить в Цхинвале в ближайшие два дня, привнесут немного позитива в братские отношения наших народов", — сказал он.Дни культуры Абхазии в Цхинвале будут проходить 5 и 6 апреля. За это время свое искусство продемонстрируют танцоры Государственного ансамбля песни и танца, а также актеры Абхазского Молодежного театра, которые покажут зрителям спектакль "Третий день войны".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/dni-kultury-abkhazii-nachalis-v-yuzhnoy-osetii-1045057505.html
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абхазия, южная осетия, новости
Глава Южной Осетии встретился с делегацией из Абхазии
15:54 05.04.2023 (обновлено: 16:42 05.04.2023)
В Цхинвале начались Дни абхазской культуры, которые продлятся до четверга, 6 апреля.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik.
Делегация из Абхазии во главе с министром культуры Дауром Кове встретилась в Цхинвале с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия
со ссылкой на пресс-службу главы государства.
На встрече Гаглоев подчеркнул, что судьбы народов двух братских республик неразрывно связаны, так как вместе они прошли немало испытаний, добившись признания своей государственности.
На встрече Даур Кове подчеркнул, что культурные обмены между Абхазией и Южной Осетией должны носить регулярный характер.
"Для нас очень важно, что сегодня у нас есть возможность находиться в братской для нас республике и представить частичку нашей культуры всему народу Южной Осетии. Несмотря на тяжелую ситуацию в мире, мы находим время быть рядом друг с другом и делиться своим теплом. На мой взгляд, такого рода мероприятия необходимы. Надеюсь, мероприятия, которые будут проходить в Цхинвале в ближайшие два дня, привнесут немного позитива в братские отношения наших народов", — сказал он.
Дни культуры Абхазии в Цхинвале будут проходить 5 и 6 апреля. За это время свое искусство продемонстрируют танцоры Государственного ансамбля песни и танца, а также актеры Абхазского Молодежного театра, которые покажут зрителям спектакль "Третий день войны".