https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/oleg-bartsits-rasskazal-ob-abkhazii-na-sovete-stran-sng-1045068027.html

Олег Барциц рассказал об Абхазии на Совете стран СНГ

Олег Барциц рассказал об Абхазии на Совете стран СНГ

Заседание межгоссовета СНГ по конгрессной и выставочной деятельности прошло в среду, 5 апреля. В нем приняли участие представители стран и дипмиссий... 05.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Торговый представитель Абхазии в России, председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра республики (МКДЦ) Олег Барциц принял участие в работе Межгосударственного Совета стран СНГ по конгрессной и выставочной деятельности. Об этом Sputnik сообщил исполнительный директор МКДЦ Олег Лакоба.На заседании Барциц подчеркнул, что хоть Абхазия де-юре - не член СНГ, она, несомненно, - неотъемлемая часть постсоветского евразийского пространства. “Мы будем настойчиво использовать любую возможность для широкого позиционирования Республики Абхазия и максимальной реализации ее экономического и культурного потенциала. Значимую роль в достижении этой цели играет наличие такого важного инструмента как культурно- выставочный и торговый павильон на ВДНХ”, - сказал он. Барциц подчеркнул, что властям республики предстоит масштабная работа по созданию позитивного образа Абхазии, продвижения абхазской продукции в странах СНГ и популяризации национальной культуры. Международный культурно-деловой центр Абхазии будет работать в этом направлении совместно с Московской абхазской диаспорой и Всемирным абхазо-абазинским конгрессов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/takie-obstoyatelstva-bartsits-o-vzaimodeystvii-s-druzhestvennymi-abkhazii-gosudarstvami-1043593228.html

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