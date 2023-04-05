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Посол Абхазии принял участие в церемонии вручения верительных грамот в Кремле
Посол Абхазии принял участие в церемонии вручения верительных грамот в Кремле
Церемония вручения верительных грамот иностранными послами прошла в Александровском зале Московского Кремля в среду, 5 апреля. 05.04.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Алхас Квициниа принял участие в церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину в Кремле, сообщает медиацентр МИД республики.На церемонии президент выступил с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также охарактеризовал отношения России с государствами, чьи послы вручали ему верительные грамоты."Республика Абхазия – наш стратегический союзник и ближайший сосед. В этом году мы отмечаем знаковые даты – 15-летие признания Россией независимости Абхазии, установление дипломатических отношений и подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии," – сказал он.Алхас Квициниа предстал в дипломатической форме, разработанной МИД Абхазии. Она была создана совместно с историками, дизайнерами, художниками, специалистами по геральдике. Темно-синий китель украшен серебряным шитьем с традиционными абхазскими элементами, указывающим на ранг диппредставителя."Для нас было чрезвычайно важно, чтобы именно сегодня в такой торжественной атмосфере была возможность вручить верительные грамоты в абхазской дипломатической форме с тем, чтобы в очередной раз заявить об Абхазии", – рассказала Sputnik глава пресс-службы МИД Абхазии Милана Цвижба.Она уточнила, что разработка и изготовление профинансированы на внебюджетные средства при личной поддержке главы МИД Инала Ардзинба и советника-посланника Посольства Абхазии в России Дмитрия Кетия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/alkhasu-kvitsinia-prisvoen-vysshiy-diplomaticheskiy-rang-chrezvychaynogo-i-polnomochnogo-posla-1045029899.html
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Посол Абхазии принял участие в церемонии вручения верительных грамот в Кремле
17:10 05.04.2023 (обновлено: 17:23 05.04.2023)
Церемония вручения верительных грамот иностранными послами прошла в Александровском зале Московского Кремля в среду, 5 апреля.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik.
Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Алхас Квициниа принял участие в церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину в Кремле, сообщает
медиацентр МИД республики.
Помимо Квициниа, в церемонии принимали участие 16 вновь прибывших послов – из ЕС, США, Дании, Парагвая, Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Омана, Сирии, Северной Македонии, Брунея-Даруссалама, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Ирака, Камбоджи и Гвинеи.
На церемонии президент выступил с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также охарактеризовал отношения России с государствами, чьи послы вручали ему верительные грамоты.
"Республика Абхазия – наш стратегический союзник и ближайший сосед. В этом году мы отмечаем знаковые даты – 15-летие признания Россией независимости Абхазии, установление дипломатических отношений и подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии," – сказал он.
Алхас Квициниа предстал в дипломатической форме, разработанной МИД Абхазии. Она была создана совместно с историками, дизайнерами, художниками, специалистами по геральдике. Темно-синий китель украшен серебряным шитьем с традиционными абхазскими элементами, указывающим на ранг диппредставителя.
"Для нас было чрезвычайно важно, чтобы именно сегодня в такой торжественной атмосфере была возможность вручить верительные грамоты в абхазской дипломатической форме с тем, чтобы в очередной раз заявить об Абхазии", – рассказала Sputnik глава пресс-службы МИД Абхазии Милана Цвижба.
Она уточнила, что разработка и изготовление профинансированы на внебюджетные средства при личной поддержке главы МИД Инала Ардзинба и советника-посланника Посольства Абхазии в России Дмитрия Кетия.