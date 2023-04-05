https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-6-aprelya-1045067710.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 апреля

Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 05.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-05T20:12+0300

2023-04-05T20:12+0300

2023-04-05T20:43+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/14/1031131028_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_93699da39d1f8b4b94d7817f2824c02c.jpg

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. В четверг, 6 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии