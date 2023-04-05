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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 апреля
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 05.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-05T20:12+0300
2023-04-05T20:12+0300
2023-04-05T20:43+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. В четверг, 6 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 апреля
20:12 05.04.2023 (обновлено: 20:43 05.04.2023)
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik. В четверг, 6 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман.
Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.