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Абхазские спортсмены поздравили Аслана Бжания с 60-летием
Абхазские спортсмены поздравили Аслана Бжания с 60-летием
В поздравлении отмечается, что глава государства уделяет большое внимание развитию спорта в стране и своим примером демонстрирует, как важно вести здоровый... 06.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-06T21:17+0300
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Известные абхазские спортсмены поздравили президента республики Аслана Бжания с юбилеем. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. К поздравлению присоединились олимпийский чемпион Никита Симонян, бронзовый призер чемпионата мира по футболу Георгий Сичинава, четырехкратный чемпион СССР по конному спорту Харлам Симония и заслуженный мастер спорта по конному спорту Наталия Симония, обладатели кубка СССР по футболу Ахрик Цвейба и Роман Хагба, двукратный обладатель Кубка России в классе Mitjet 2L Дмитрий Гвазава, именитые боксеры Харитон Агрба, Батал Чежия, Энвер Бзагуа и Аслан Бигвава, борец Вальтер Барциц, глава Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.Поздравления в адрес абхазского президента поступают с самого утра. С юбилеем Аслана Бжания поздравили Владимир Путин, Алан Гаглоев, Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, телеведущий Владимир Соловьев, главы абхазских министерств и ведомств и многие другие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/alan-gagloev-pozdravil-aslana-bzhaniya-s-yubileem-1045091687.html
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Абхазские спортсмены поздравили Аслана Бжания с 60-летием
В поздравлении отмечается, что глава государства уделяет большое внимание развитию спорта в стране и своим примером демонстрирует, как важно вести здоровый образ жизни.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik.
Известные абхазские спортсмены поздравили президента республики Аслана Бжания с юбилеем. Об этом сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Они пожелали главе государства крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа.
К поздравлению присоединились олимпийский чемпион Никита Симонян, бронзовый призер чемпионата мира по футболу Георгий Сичинава, четырехкратный чемпион СССР по конному спорту Харлам Симония и заслуженный мастер спорта по конному спорту Наталия Симония, обладатели кубка СССР по футболу Ахрик Цвейба и Роман Хагба, двукратный обладатель Кубка России в классе Mitjet 2L Дмитрий Гвазава, именитые боксеры Харитон Агрба, Батал Чежия, Энвер Бзагуа и Аслан Бигвава, борец Вальтер Барциц, глава Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.
Поздравления в адрес абхазского президента поступают с самого утра. С юбилеем Аслана Бжания поздравили Владимир Путин, Алан Гаглоев, Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, телеведущий Владимир Соловьев, главы абхазских министерств и ведомств и многие другие.