https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/alan-gagloev-pozdravil-aslana-bzhaniya-s-yubileem-1045091687.html

Алан Гаглоев поздравил Аслана Бжания с юбилеем

Алан Гаглоев поздравил Аслана Бжания с юбилеем

Президенту Абхазии Аслану Бжания 6 апреля 2023 года исполнилось 60 лет. 06.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-06T16:10+0300

2023-04-06T16:10+0300

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил своего абхазского коллегу Аслана Бжания с 60-летием. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.С праздником главу государства поздравили и другие иностранные политики, в том числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что верхняя палата законодательного органа поддерживает курс Аслана Бжания на расширение дружественного диалога между Абхазией и Россией и уделяет особое внимание развитию межпарламентского диалога. "Уверена, что в непростой международной обстановке Россия и Абхазия будут поддерживать друг друга, а братские связи между народами наших стран расширяться и крепнуть", – написала Матвиенко и пожелала абхазскому президенту здоровья, благополучия и успехов на высшем государственном посту.В своем поздравлении Аслану Бжания премьер-министр России Михаил Мишустин отметил вклад именинника в упрочение дружбы и стратегического партнерства с Россией в самых разных областях."Убежден, что дальнейшее наращивание практического взаимодействия, расширение межрегиональных связей и деловых контактов в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Абхазия", – говорится в поздравлении Мишустина.Памятную дату отметил и зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев."Убежден, что и в будущем российско-абхазские отношения останутся синонимом надежности, взаимовыручки и конструктивного диалога, будут способствовать решению совместных задач в области поддержания мира и стабильности в Закавказье", – написал он.Рашид Нургалиев, первый заместитель секретаря Совета безопасности России в своем поздравлении Аслану Бжания заметил, что энергия главы государства, его целеустремленность и жизненный опыт – залог успешного осуществления всех замыслов и планов на благо абхазского народа, и пожелал Бжания крепкого здоровья и благополучия.Поздравили Аслана Бжания и дипломатические служащие. Российский посол Михаил Шургалин оценил вклад президента в развитие двусторонних отношений."В духе союзничества и стратегического партнерства Российская Федерация продолжит оказывать братской Абхазии всемерное содействие в укреплении ее международных позиций в социально-экономическом и культурно-гуманитарном развитии, надежном обеспечении безопасности и суверенитета", – говорится в поздравлении.Посол Абхазии в России Алхас Квициниа в своем поздравлении отметил, что юбилей глава государства встречает в расцвете сил и созидательной энергии, и назвал его деятельность примером высокого профессионализма, человеческой мудрости и самоотверженного служения Родине и абхазскому народу.Аслану Бжания также пришло поздравление от мэра Сочи Алексея Копайгородского. "Вы вносите большой вклад в укрепление международных отношений России и Абхазии и дружбы между нашими народами. Способствуете совместному развитию туризма, экономики, культурного диалога, сохранению национальных традиций – которые очень важны для Сочи как для одного из самых многонациональных городов Краснодарского края," - написал он в своем Telegram-канале. Копайгородский пожелал Бжания крепкого здоровья, счастья, сил и энергии для успешного решения государственных задач.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/vladimir-putin-pozdravil-aslana-bzhaniya-s-yubileem-1045074466.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/s-dnem-rozhdeniya-prezident-aslanu-bzhaniya-60-let-1044921970.html

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