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https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/chislo-posetiteley-sochinskogo-natsparka-budet-ogranicheno-1045121836.html
Число посетителей Сочинского нацпарка будет ограничено
Число посетителей Сочинского нацпарка будет ограничено
Методика расчета оптимального количества посетителей будет разработана российским правительством. 06.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-06T21:00+0300
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сочи
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Для того, чтобы сохранить реликтовую природу Сочинского национального парка, количество посетителей будет ограничено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Андрея Бородина."Мы хотим утвердить новые правила, по которым предприниматели или компания возьмут на себя обязательства полностью выкупить весь объем рекреационной емкости (число людей, допустимое для посещения объектов без существенного ущерба для природы - ред.) по определенному маршруту. Любой маршрут действует на территории парка, опираясь на рекреационную емкость. Парк принимает значительно больше, и это несет за собой экологические риски. Происходит деградация почвы, вытаптывание и уничтожение редких видов", – сказал Бородин.Он пояснил, что сейчас в парке около 150 маршрутов для посетителей, и не все они оборудованы полноценно. Если тропы будут подготовлены, то количество гостей можно будет увеличить. Поэтому упор руководство парка сделает на благоустройство. Кроме того, Андрей Бородин рассказал, что парк будет в судебном порядке разрывать договоры с агентами, обслуживающими туристические маршруты и при этом не соблюдающими правил пользования рекреационными землями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/reversy-na-trasse-a-147-v-sochi-budut-snyaty-v-mae-1045114565.html
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сочи, новости
сочи, новости

Число посетителей Сочинского нацпарка будет ограничено

21:00 06.04.2023
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОреховский водопад в Сочи
Ореховский водопад в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2023
© Sputnik / Артур Лебедев
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Методика расчета оптимального количества посетителей будет разработана российским правительством.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Для того, чтобы сохранить реликтовую природу Сочинского национального парка, количество посетителей будет ограничено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Андрея Бородина.
"Мы хотим утвердить новые правила, по которым предприниматели или компания возьмут на себя обязательства полностью выкупить весь объем рекреационной емкости (число людей, допустимое для посещения объектов без существенного ущерба для природы - ред.) по определенному маршруту. Любой маршрут действует на территории парка, опираясь на рекреационную емкость. Парк принимает значительно больше, и это несет за собой экологические риски. Происходит деградация почвы, вытаптывание и уничтожение редких видов", – сказал Бородин.
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Он пояснил, что сейчас в парке около 150 маршрутов для посетителей, и не все они оборудованы полноценно. Если тропы будут подготовлены, то количество гостей можно будет увеличить. Поэтому упор руководство парка сделает на благоустройство.
Кроме того, Андрей Бородин рассказал, что парк будет в судебном порядке разрывать договоры с агентами, обслуживающими туристические маршруты и при этом не соблюдающими правил пользования рекреационными землями.
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