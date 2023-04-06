https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/chislo-posetiteley-sochinskogo-natsparka-budet-ogranicheno-1045121836.html

Число посетителей Сочинского нацпарка будет ограничено

Число посетителей Сочинского нацпарка будет ограничено

Методика расчета оптимального количества посетителей будет разработана российским правительством. 06.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-06T21:00+0300

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2023-04-06T21:00+0300

сочи

новости

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Для того, чтобы сохранить реликтовую природу Сочинского национального парка, количество посетителей будет ограничено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Андрея Бородина."Мы хотим утвердить новые правила, по которым предприниматели или компания возьмут на себя обязательства полностью выкупить весь объем рекреационной емкости (число людей, допустимое для посещения объектов без существенного ущерба для природы - ред.) по определенному маршруту. Любой маршрут действует на территории парка, опираясь на рекреационную емкость. Парк принимает значительно больше, и это несет за собой экологические риски. Происходит деградация почвы, вытаптывание и уничтожение редких видов", – сказал Бородин.Он пояснил, что сейчас в парке около 150 маршрутов для посетителей, и не все они оборудованы полноценно. Если тропы будут подготовлены, то количество гостей можно будет увеличить. Поэтому упор руководство парка сделает на благоустройство. Кроме того, Андрей Бородин рассказал, что парк будет в судебном порядке разрывать договоры с агентами, обслуживающими туристические маршруты и при этом не соблюдающими правил пользования рекреационными землями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/reversy-na-trasse-a-147-v-sochi-budut-snyaty-v-mae-1045114565.html

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