https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/reversy-na-trasse-a-147-v-sochi-budut-snyaty-v-mae-1045114565.html

Реверсы на трассе А-147 в Сочи будут сняты в мае

Реверсы на трассе А-147 в Сочи будут сняты в мае

На нескольких участках трассы идут ремонтные работы, так как зимой дорожное полотно сильно пострадало от оползней. 06.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-06T18:31+0300

2023-04-06T18:31+0300

2023-04-06T21:01+0300

новости

сочи

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Реверсивные участки движения на федеральной трассе А-147 Сочи-Джубга будут сняты к 1 мая, сообщил в своем официальном Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский."В Сочи реверсы на нашей главной трассе А-147 будут сняты к 1 мая. Это часть общей стратегии организации летней схемы дорожного движения на курорте", - написал он.Копайгородский добавил, что восстановление оползневого участка на трассе в районе поселка Каткова Щель практически закончено. Всего же к маю планируется завершить ремонт 32 дорог, а в Лоо и Вардане восстановить дорожную инфраструктуру планируют досрочно - до конца апреля там снимут реверсивное движение днем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/opolzen-razrushil-chast-federalnoy-trassy-dzhubga-sochi-1044227825.html

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