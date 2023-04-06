https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/dvustoronnee-sotrudnichestvo-obsudili-predstaviteli-organov-vnutrennikh-del-abkhazii-i-rossii-1045100409.html

Двустороннее сотрудничество обсудили представители ОВД Абхазии и России

Двустороннее сотрудничество обсудили представители ОВД Абхазии и России

В заседании приняли участие представители МВД Абхазии, ГУ МВД по Краснодарскому краю, Северо-Кавказскому федеральному округу, Карачаево-Черкесии и отдела МВД... 06.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-06T17:00+0300

2023-04-06T17:00+0300

2023-04-06T17:47+0300

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Делегация Министерства внутренних дел Абхазии во главе с министром Вальтером Бутба приняла участие в рабочем совещании комитетов органов внутренних дел приграничных районов России. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Так, добавил он, МВД Абхазии и ГУ МВД по Краснодарскому краю и в Карачаево-Черкесии наладили информационный обмен для предупреждения правонарушений и борьбы с ними.На встрече стороны обсудили аспекты двустороннего сотрудничества в рамках противодействия обороту наркотиков и психотропных веществ, пресечению деятельности лиц, занимающих определенный статус в преступной иерархии, проведение совместных мероприятий по борьбе с экстремизмом среди молодежи.Кроме того, лидеры делегаций подписали ряд договоров о сотрудничестве и договорились об обмене информацией между ведомствами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/nachalnik-gudautskoy-militsii-zayavil-chto-otdel-gai-pochti-napolovinu-ne-ukomplektovan-1045023075.html

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