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Двустороннее сотрудничество обсудили представители ОВД Абхазии и России
Двустороннее сотрудничество обсудили представители ОВД Абхазии и России
В заседании приняли участие представители МВД Абхазии, ГУ МВД по Краснодарскому краю, Северо-Кавказскому федеральному округу, Карачаево-Черкесии и отдела МВД... 06.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-06T17:00+0300
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Делегация Министерства внутренних дел Абхазии во главе с министром Вальтером Бутба приняла участие в рабочем совещании комитетов органов внутренних дел приграничных районов России. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Так, добавил он, МВД Абхазии и ГУ МВД по Краснодарскому краю и в Карачаево-Черкесии наладили информационный обмен для предупреждения правонарушений и борьбы с ними.На встрече стороны обсудили аспекты двустороннего сотрудничества в рамках противодействия обороту наркотиков и психотропных веществ, пресечению деятельности лиц, занимающих определенный статус в преступной иерархии, проведение совместных мероприятий по борьбе с экстремизмом среди молодежи.Кроме того, лидеры делегаций подписали ряд договоров о сотрудничестве и договорились об обмене информацией между ведомствами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/nachalnik-gudautskoy-militsii-zayavil-chto-otdel-gai-pochti-napolovinu-ne-ukomplektovan-1045023075.html
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Двустороннее сотрудничество обсудили представители ОВД Абхазии и России
17:00 06.04.2023 (обновлено: 17:47 06.04.2023)
В заседании приняли участие представители МВД Абхазии, ГУ МВД по Краснодарскому краю, Северо-Кавказскому федеральному округу, Карачаево-Черкесии и отдела МВД по федеральной территории "Сириус".
СУХУМ, 6 апр – Sputnik.
Делегация Министерства внутренних дел Абхазии во главе с министром Вальтером Бутба приняла участие в рабочем совещании комитетов органов внутренних дел приграничных районов России. Об этом сообщает
пресс-служба МВД республики.
Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, министр отметил важность взаимодействия абхазских и российских правоохранителей, подчеркнув, что работа, "основанная на давней дружбе и взаимном доверии, приносит реальный профилактический эффект".
Так, добавил он, МВД Абхазии и ГУ МВД по Краснодарскому краю и в Карачаево-Черкесии наладили информационный обмен для предупреждения правонарушений и борьбы с ними.
На встрече стороны обсудили аспекты двустороннего сотрудничества в рамках противодействия обороту наркотиков и психотропных веществ, пресечению деятельности лиц, занимающих определенный статус в преступной иерархии, проведение совместных мероприятий по борьбе с экстремизмом среди молодежи.
Кроме того, лидеры делегаций подписали ряд договоров о сотрудничестве и договорились об обмене информацией между ведомствами.